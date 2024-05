Kimberly Loaiza confesó un padecimiento que tiene en el corazón: ¿Qué tiene la cantante?

Durante una entrevista en el programa “De Boca en Boca”, Kimberly Loaiza compartió abiertamente la situación que está enfrentando en relación con su corazón.

Según sus propias palabras:

“El doctor me midió el corazoncito y me dijo que tenía que estar en tratamiento por tres meses, porque hay una cosita en el corazón, y también me pusieron un aparato para medir la glucosa de la sangre”

La noticia fue impactante para la artista, quien admitió: “Yo tengo una vida tan acelerada y pienso que mi corazón anda así, pero nunca pensé que había algo ahí”.

Los resultados de los exámenes médicos alterados han generado preocupación, pero la cantante mencionó que mantiene la esperanza de que su condición pueda ser controlada.

Relación con las migrañas

La cantante reveló que ha padecido migrañas durante mucho tiempo y que el médico le informó que podrían estar relacionadas con su condición cardíaca. Esta conexión ha aumentado la preocupación de Loaiza y ha generado interrogantes sobre su salud en general.

A pesar de las dificultades que enfrenta en su salud, la celebridad se mostró optimista durante la entrevista. Afirmó que sigue soltera y que, hasta el momento, nadie ha llegado a su vida sentimental.

Estas declaraciones han generado preocupación y apoyo entre sus seguidores. En las redes sociales, sus fanáticos han expresado su solidaridad y le han enviado mensajes de ánimo y pronta recuperación.

Reacción del público en redes sociales