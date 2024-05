¿Se unió a Madonna? Thalía habría dejado fuera a Wendy Guevara de su video de los Latin AMAs

Thalía viene siendo centro de conversación en los últimos días tras la polémica suscitada en los Latin AMAs, que ahora involucra a Wendy Guevara. Esto después que la influencer compartiera escenario con la mismísima Madonna durante su paso por México en medio de su gira musical, aunque no la incluyó en sus redes sociales dentro del recuento de los mejores momentos vividos en la tierra azteca.

A la intérprete de No Me Enseñaste se le acusa de haberse peleado con Becky G en los Latin American Music Awards. Presuntamente, fuera del aire la mexicana se quejó de que el vestido de Alejandra Espinoza era muy similar al suyo e iban a compartir presencia en el escenario, lo que hizo que Becky la defendiera.

No obstante, ella salió a aclarar lo sucedido públicamente diciendo que estaban hablando sobre el calzado. “Becky nos estaba contando que los zapatos que usó en su presentación no se los había probado en el ensayo y ojo, el piso estaba resbaladizo”, así que presuntamente no hubo polémica entre ellas.

Ahora, Thalía enfrenta otra polémica por ignorar a Wendy Guevara en una de sus últimas publicaciones.

Según Actitud Fem, la artista eliminó del video que posteó en Instagram su participación junto a Wendy Guevara en la misma entrega de premios, en la que sí es posible observar su llegada al recinto, los ensayos, la grabación de los spots para televisión y hasta su paso por la alfombra roja.

No obstante, sí aparece su participación con la influencer en el video completo que se puede ver en su cuenta oficial de Youtube, a pesar que no lo incluyó en el resumen que le mostró a sus 21,4 millones de seguidores en su perfil, a los cuales invitó a ver la versión extendida.

Esto último descartaría que hubiese una controversia entre ambas, pues las dos se mostraron felices de colaborar sobre la tarima. De hecho, en los ensayos se le vio feliz de participar con la integrante de ‘Las pérdidas’, según se pudo apreciar en videos filtrados. “Mi amor, te amo. Estoy tan feliz de que estemos juntas, finalmente se nos hizo”, se dijeron bajo el escenario.