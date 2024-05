Aleks Syntek dijo cuál es su requisito para hacer corridos tumbados

El reconocido cantante y compositor mexicano Aleks Syntek ha manifestado su postura sobre la posibilidad de incursionar en el género de los corridos tumbados.

Aunque Syntek ha sido conocido por criticar fuertemente el reguetón y los corridos tumbados en el pasado, recientemente ha dejado entrever que estaría dispuesto a explorar este estilo musical bajo una condición específica.

Durante una entrevista en “El Podcast Más Pedido” conducido por Gabo Ramos, Syntek fue cuestionado sobre la posibilidad de incursionar en los corridos tumbados en el futuro. Inicialmente, el cantante expresó que no se sentía atraído por este género y que prefería tocar lo que realmente le gusta.

Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, Syntek dejó abierta la posibilidad de incursionar en los corridos tumbados si se cumplía un requisito fundamental para él: el precio.

Syntek afirmó: “La verdad no. No es una música que me haga feliz. Me encanta la música mexicana, pero yo me reservo a tocar lo que me gusta tocar... A lo mejor si me llegan al precio”.

Colaboración con Dani Flow

Durante la entrevista, Syntek también fue preguntado sobre la posibilidad de colaborar con el reguetonero Dani Flow, con quien ha tenido diferencias en el pasado. Aleksseñaló que ambos tienen estilos musicales y audiencias diferentes, lo que dificultaría una colaboración exitosa.

Comentó: “No sé. Creo que son shows diferentes y públicos diferentes... Oigo su rollo, está loquísimo, pero no me siento cantando eso, la verdad”.

El cantante enfatizó que no estaría dispuesto a arriesgar su relación con su público y perder el apoyo de sus fans por una colaboración que no encaje con su estilo musical y sus valores.

Aleks valoró la opinión de sus seguidores y mencionó que una encuesta realizada entre su club de fans mostró que la mayoría no estaría de acuerdo con una colaboración con Flow.

Syntek dijo: “Hice una encuesta con mi club de fans en donde les preguntaba qué opinarían si yo grabara con él y todos contestaron ‘ya no querríamos igual’. No quiero perder a mis fans por hacer algo del momento porque sí siento que es música de moda”.