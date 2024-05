Coach Vocal critica fuertemente a Yeri Mua: Así respondió la cantante

La influencer y supuesta cantante mexicana Yeri Mua ha generado controversia en las redes sociales después de recibir duras críticas por parte de una reconocida coach vocal, Ceci Dover.

La profesional en canto cuestionó: “Ella ha demostrado que lo canta sin playback, pero eso no significa que lo vas a hacer bien.’’

Y siguió: ‘’En este caso podemos ver que es una colocación que no es correcta, es una voz que está completamente descolocada, es decir, por más que yo intente de forma positiva, en este caso yo tengo que decir que ella no es cantante”

Concluyó: “De lo que pude ver de ella, las melodías son bastante fáciles de cantar para cualquier persona que intente cantarla, no es complicado, es un tipo de música, un genero musical pobre. No le puedes dar algo más complicado porque no sería capaz de hacerlo”.

Yeri Mua ha experimentado un rápido ascenso en los últimos meses tras su incursión en el mundo de la música urbana.

Sus canciones han alcanzado gran popularidad y aceptación entre el público adolescente, consolidándola como una figura relevante en la escena musical mexicana.

A pesar de su éxito, el talento vocal de Mua ha sido objeto de debate y críticas en las redes sociales, especialmente después de la fuerte crítica de Ceci.

Respuesta de Yeri Mua

Ante estas críticas, la artista decidió tomar cartas en el asunto y comenzó a tomar clases de canto para mejorar su técnica vocal.

A través de sus stories de Instagram, la joven mostró su compromiso con su formación musical y expresó su determinación para superarse en este aspecto.

Por lo tanto, muchos fanáticos asumen que su única respuesta al respecto de esta polémica fue su historia que leía: ‘’Tomando clases de canto’'. En esta publicación, la cantante muestra unos apuntes y un video de lo que parece ser instrucciones de canto.