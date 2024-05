Daniel Bisogno se ha recuperado favorablemente después de la grave crisis de salud que enfrentó hace casi dos meses; lejos de los foros de grabación, el conductor permanece en su casa con cuidados paliativos para mantenerse estable, no obstante, todo parece indicar que regresará al hospital por buenas razones.

El famoso presentador de televisión ha mantenido alerta a sus familiares, amigos, colegas y seguidores luego de que se informara sobre su delicado estado de salud, mismo por el que se mantuvo en terapia intensiva a lo largo de varias semanas, pero luego de ser dado de alta comenzó a recuperarse rápidamente.

Daniel Bisogno regresará al hospital

Luego de varias semanas lejos de los foros de TV Azteca, el conductor regresó este 23 abril al programa de ‘Ventaneando’ para aclarar algunos detalles de su estado de salud actual, sobre los cuidados que mantiene y los procedimientos a los que se someterá en el futuro, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con Kadri Paparazzi, el conductor mexicano habría encontrado un donador de hígado, es por ello que acudió de nuevo al hospital para someterse a un par de estudios y comprobar la compatibilidad para que los especialistas realicen un trasplante.

Asimismo, durante su regreso al famoso programa que Daniel Bisogno confirmó que luego de varias pruebas para comprobar su compatibilidad, los médicos aseguraron que es candidato para un trasplante de hígado; no obstante, comentó que todo depende de la lista en la que se encuentran varias personas en espera de un trasplante, pero se mantiene optimista en que el proceso ocurra lo más pronto posible.

Daniel Bisogno asegura que está listo para el trasplante de hígado

Después de varias apariciones en el programa ‘Ventaneando’, el famoso conductor ofreció una entrevista para el medio ‘El Universal’, revelando el proceso que sigue para la operación a la que se someterá como parte de su trasplante de hígado.

“Estoy muy bajo de peso y eso que ya subí seis kilos, le estoy pegando hasta al Gansito, a absolutamente todo”, dijo.

Por otro lado, Bisogno comentó que se preocupó por tener que regresar al hospital, pero aseguró que los médicos se han tomado el tiempo de explicarle el proceso.

“Uno oye la palabra e inmediatamente te espantas, cuando me lo dijeron casi me muero del terror, pero después fui entendiendo; el doctor que me va a operar hace tres operaciones de este tipo diarias”, señaló.