La Divaza promete que ya no volverá a hablar de Thalí García porque se molestó con él y Ariadna

La Divaza volvió a realizar otro live en TikTok donde dijo que ya no volvería a hablar sobre lo que le pasó a Thalí García en “La Casa de los Famosos 4″, ya que se enojó con él por eso.

El influencer venezolano tuvo una batalla en TikTok con Ariadna Gutiérrez y mencionaron a la actriz mexicana, pero la modelo colombiana recomendó no decir nada para no entorpecer su proceso legal en contra de Telemundo.

Ari y Diva hablando sobre thali. Ella no quiere hablar con ella porque sabe que esta en demanda con Telemundo y ella no quiere perjudicar su cosa.

Cada vez admiro más a Ari. Ella no guarda rencor a los que hablan mal de ella. Hermosa 🫶🏻 #LCDLF4 pic.twitter.com/PHQSYVze9P — Girl next door (@Lizbeth21995524) May 1, 2024

Sin embargo, Thalí García estuvo despotricando contra la Divaza y la exreina de belleza en una transmisión y una usuaria le aclaró que ellos no hablaron mal de ella.

¿La Divaza y Thalí García se encuentran enemistados?

A pesar de la aclaración que le hizo una usuaria, Thalí García empezó a decir que ella tiene pruebas de lo mucho que se preocupaba de la Divaza y que hasta estuvo al pendiente de su mamá, comentario que no ha sido bien recibido por los usuarios, ya que parece que le echó en cara lo preocupada que estaba por él.

x: "divaza nunca dijo nada, ni ari, nomas dijeron que no pueden hablar de ti porque tu estás en un proceso..."



thali: "YO" "YO" "YO" esa mujer siempre con su yoísmo, siempre pensando que es el centro de todo 😩, D&A NO dijeron nada de esa loca, ya basta de victimizarte.#LCDLF4 pic.twitter.com/PvibkMItdf — suu; 🍏 (@iRT19SQ) May 1, 2024

Después, el influencer realizó otra batalla de TikTok, pero su acompañante en esta oportunidad fue Clovis Nienow y le comentó lo que pasó con su excompañera de equipo.

“Dijimos un montón de cosas y adivina quién se molestó”, le dijo la Divaza a Clovis: “Es que yo no puedo decir nada, porque ella dijo que no dijéramos nada… Lo voy a decir aquí para no volverlo a decir más nunca. Thalí. Ya no se volverá a hablar de ella, porque no quiero entorpecerla a ella con todo lo que le está pasando”.

Último vez que mencionan a thali. Tierra ya no piensa hablar sobre ella pero ellos le desean lo mejor #LCDLF4 pic.twitter.com/i4XRLuH0BV — Girl next door (@Lizbeth21995524) May 2, 2024

El influencer dio a entender que Thali García le reclamó por mencionarla en la transmisión, sobre todo ahora que ha externado su apoyo a Lupillo Rivera. Clovis Nienow comentó que todavía no ha podido conversar con ella, pero le deseaba el mejor de los éxitos.

La Divaza dijo que Thalí le escribió, sin embargo, no dirá nada más, lo que le está costando mucho porque admitió ser muy “chismosa”.