“Todos nos equivocamos”, Andrea Legarreta habla de la pelea entre sus compañeras de ‘Hoy’

Galilea Montijo y Andrea Escalona se encuentran involucradas en una nueva polémica, ya que en redes sociales y diversos medios se dio a conocer que las conductoras protagonizaron una fuerte pelea relacionada con aspectos de su trabajo en el programa ‘Hoy; al respecto de las especulaciones, Andrea Legarreta rompió el silencio para hablar del tema.

En los últimos meses las presentadoras del famoso programa de Televisa han estado relacionadas con diversas polémicas, mismas que estuvieron relacionadas no solo con temas de su vida personal, sino también con la escena del entretenimiento por ciertas diferencias con algunas personalidades.

Conductores de Hoy Instagram @galileamontijo

Andrea Legarreta habla de la supuesta pelea de Galilea Montijo y Andrea Escalona

Como parte de los rumores y comentarios que han surgido sobre la supuesta enemistad entre las conductoras de ‘Hoy, recientemente Andrea Legarreta fue cuestionada sobre el tema, señalando que no sabe nada de la pelea.

“No sé de qué me están hablando. En ningún momento he visto u oído discusiones. Nosotros generalmente estamos ahí compartiendo con ellas, entonces mejor pregúntenle a ellas porque yo sinceramente no vi nada”, dijo.

Asimismo, la famosa presentadora de televisión arremetió contra las personas que inician ese tipo de rumores, asegurando que no existen pruebas para demuestren la supuesta pelea entre Andrea Escalona y Galilea Montijo.

“A mí esa gente sale a decir: Tenemos un video, tenemos pruebas, sáquenlas, saquen las pruebas, saquen sus videos y entonces hablamos porque es muy fácil decir. Cualquiera puede decir cosas, ahorita yo te puedo decir que tú me estás acosando y ok, en dónde están las pruebas, porque uno puede salir a desprestigiar a la gente y decir porquería y media”, comentó

Galilea Montijo y Andrea Escalona Instagram: galileamontijo / andy_escalona

Finalmente, Andrea Legarreta señaló que cualquiera de sus compañeros puede tener un mal día y estar involucrado en una situación de ese tipo, no obstante, comentó que no es justo los comentarios sin fundamento que surgen en redes sociales.

“Todos somos humanos, todos tenemos situaciones complicadas, todos nos equivocamos, no hay nadie que sea perfecto”, explicó.