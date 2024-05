Gustavo Adolfo Infante se despide de ‘Sale el Sol’ con emotivo mensaje

Gustavo Adolfo Infante, quien es uno de los conductores de espectáculos más populares de México, sorprendió al público de ‘Sale el Sol’ al confirmar su salida del programa, así lo dio a conocer a través de una columna de opinión, en la que también comentó algunos de los cambios que experimentará el matutino en los próximos meses.

Diversos programas han atravesado por cambios que han sido evidentes para los televidentes, especialmente relacionados con la rotación de conductores que frecuentemente salen de las producciones para enfocarse en otros proyectos laborales, como fue el caso de Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante Gustavo Adolfo Infante

Gustavo Adolfo Infante anuncia su salida de ‘Sale el Sol’

Después de 7 años al frente del famoso programa de espectáculos, el periodista informó de manera oficial su salida de ‘Sale el Sol’, tomando un espacio para agradecer por el apoyo y cariño que ha recibido del público.

“Es de bien nacidos ser agradecidos. A estas alturas de mi vida me veo en la necesidad de dar las gracias a todo el público que me permitió entrar a sus hogares por las mañanas en Sale el Sol, de Imagen Televisión”, escribió.

Sale el sol

En medio de los agradecimientos al público y a sus colaboradores, Gustavo Adolfo Infante habló a detalle de su paso por el programa, señalando los momentos que marcaron su estancia dentro del mismo.

“En este matutino he permanecido poco más de siete años, porque hubo una pausa en que me descansaron por instrucciones de la persona encargada de la producción de aquel entonces, y después me volvieron a llamar”, comentó.

Gustavo Adolfo Infante

Finalmente, el comunicador explicó que vendrán varios cambios para el programa y el canal de televisión, no obstante, informó que desempeñará un cargo en la dirección de espectáculos, además de seguir en otras producciones.

“Un servidor empleará ese tiempo para desarrollar un puesto ejecutivo que la empresa me confiere en la Dirección de Espectáculos y también tendré la oportunidad de continuar con De primera mano y El minuto que cambió mi destino sin censura”, puntualizó.

Gustavo Adolfo Infante se despide de ‘Sale el Sol’ con emotivo mensaje

Luego de anunciar de manera oficial su salida del programa, el comunicador tomó un espacio de la última transmisión para despedirse del público y de sus compañeros.

“Voy a tomar un par de minutos para decirles gracias, en especial a ustedes, el público de Sale al Sol que todas las mañanas debe hace siete años y medio nos han acompañado”, dijo.

¡Así se despidió Gustavo Adolfo Infante de Sale el Sol! Le deseamos el mejor de los éxitos en esta NUEVA etapa | #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/fweabLv8mG — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 3, 2024

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante comentó los cambios que vienen para el programa, explicando que se integrarán nuevos conductores.

“He estado y he tenido la suerte y la fortuna que me permitió Imagen Televisión trabajar en el matutino. Hoy me despido sin despedirme del todo. Vienen cambios que ya muchos de ustedes lo saben, se avecina una nueva alineación de compañeros conductores, que son una fiera en la conducción que los va llenar de entretenimiento”