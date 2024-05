Cher reveló por qué no sale con hombres de su edad

Cher, a pesar de sus 77 años, se mantiene tan activa como siempre, lanzando continuamente nuevas canciones, haciendo apariciones en televisión y deleitándose con su vida romántica.

En la actualidad, la artista está en una relación con el productor musical Alexander “AE” Edwards, de 38 años, con quien sale desde el 2022.

La diferencia de edad de casi 40 años entre ellos ha generado ciertas reacciones del público. Sin embargo, Cher ha respondido a las críticas de manera contundente, manifestando en una entrevista que “el amor no entiende de números”.

Justificaciones de la relación

Durante una aparición en “The Jennifer Hudson Show”, la cantante reveló que se siente tímida en presencia de hombres.

Explico que su preferencia por salir con hombres más jóvenes se debe a que los hombres de su edad o mayores, “bueno, ahora están todos muertos”, bromeó, y agregó que siempre se sintió más cómoda con hombres jóvenes, describiéndolos como más atrevidos.

Jennifer Hudson, de 42 años, comentó que los hombres jóvenes pueden ser audaces, a lo que Cher asintió. Explicó que su timidez proviene de sentirse nerviosa y preocupada por la opinión de las personas que la rodean, aunque enfatizó que no se trata de que fueran personas malintencionadas, sino más bien de su propia ansiedad respecto a su reputación.

No es la primera vez que aborda este tema, desde que inició su relación en septiembre de 2022, ha estado en el centro de una continua oleada de controversia. Como expresó en una ocasión en The Kelly Clarkson Show, “el amor no sigue reglas numéricas”; reconoce que su relación puede parecer “absurda en teoría”, pero está convencida de que es “maravillosa en la práctica”.