Así puedes solicitar reembolso tras cambios en conciertos de Jonas Brothers

Los Jonas Brother mantenían emocionadas a sus fanáticas tras su regreso a México como parte de su gira ‘Five Albums. One Night. The World Tour’; sin embargo, a pocas horas de que se llevara a cabo su primera presentación en la Arena CDMX, Nick Jonas reveló que las fechas pactadas serán reprogramadas, ya que se contagió de influenza.

Fue mediante sus cuentas oficiales de redes sociales que Nick Jonas apareció para anunciar los cambios que tendrán los conciertos pactados para Ciudad de México, ya que se contagió de influenza.

“Hola chicos. He contraído la desagradable cepa de influenza A, que ha estado circulando y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México en este momento. Estos espectáculos ahora están reprogramados para agosto. Lamentamos muchísimo las molestias que esto les cause a algunos de ustedes. Los amo a todos. Son los mejores fans del mundo”, escribieron.

¿Cómo solicitar reembolso tras cambios en los conciertos de Jonas Brothers en México?

Ante los cambios de las presentaciones de la famosa agrupación estadounidense, Zignia Live informó sobre las opciones que tienen los usuarios que adquirieron boletos.

Las personas que hayan adquirido sus boletos, podrán utilizarlos para la nueva presentación sin cambio alguno. De no ser así, a continuación, se informa el proceso de reembolso:

Del 6 de mayo 2024 al 6 junio 2024 deberá enviar un correo electrónico a la dirección: reembolsos@superboletos.com escribiendo en asunto: REEMBOLSO JONAS BROTHERS CDMX o MTY (según sea el caso), con los siguientes requisitos para poder empezar el trámite de reembolso:

Boletos físicos

Identificación oficial (INE o Pasaporte)

Imagen legible y completa de los boletos

Boletos digitales o no impresos

Identificación oficial del titular de la compra (INE o Pasaporte)

Capturas de los códigos QR (Sólo boleto digital)

Correo de confirmación de compra en formato PDF

Cabe destacar que el tiempo de respuesta por correo es de 5 a 7 días hábiles. El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Los Jonas Brothers Instagram

Nuevas fechas de Jonas Brothers en México