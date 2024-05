Diego Boneta justificó el cambió de nombre artístico de Danna Paola: Esto fue lo que dijo

El reconocido actor Diego Boneta ha compartido su comprensión hacia la decisión de Danna Paola de cambiar su nombre artístico.

Durante una entrevista con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Boneta abordó varios aspectos de su carrera y mencionó su propia experiencia con el cambio de nombre al buscar oportunidades en la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Diego explicó que cuando se mudó a Los Ángeles, decidió modificar su nombre artístico debido a las dificultades que enfrentaba con su nombre real en los castings.

Según el actor:

‘’Mi nombre fue cuando primero me mude yo a Los Ángeles, porque en castings, cuando iba yo como Diego González, decían que no me veía lo suficientemente mexicano, y luego cuando iba para personajes americanos, decían ‘¿cómo Diego González va a estar leyendo para un personaje americano?’, entonces fue un limbo como raro, hasta que mi agente me dijo ‘oye, tu segundo apellido es Boneta, ¿por qué no probamos con eso?’”

Enfoque actual de Diego

En contraste con Paola, quien ha centrado su atención en su carrera musical, Boneta afirmó:

“La música como que siempre se ha colado en los proyectos, ahora sí estoy mucho más enfocado como actor y produciendo bastante, si hay proyectos con un componente musical, porque la música es mi primer amor, pero en cuanto a una carrera como cantante… por ahora no’'

También compartió: “Totalmente, ahí fue donde yo empecé, pero por ahora no, ahorita estoy súper enfocado en proyectos que estoy produciendo, y que estamos haciendo juntos, la película de Fidel Castro también, o sea, no, no”

Por último, durante la entrevista, el actor mencionó que aprovechará su estancia en Estados Unidos para celebrar el Día de las Madres con su madre.

Así mismo lo mencionó: “Justo voy a estar ahorita en Los Ángeles, y voy a mega aprovechar para celebrarla mucho y para apapacharla mucho”