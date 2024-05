Juan Pablo Medina habla sobre pleito con Wendy Guevara

El enfrentamiento entre Wendy Guevara y Juan Pablo Medina durante el concierto de Madonna generó una reacción negativa hacia el actor en redes sociales, recibiendo críticas por parte de los internautas, siendo catalogado como “prepotente” y “grosero”.

Tras haber pasado una semana del incidente, el actor decidió romper silencio, admitiendo su error y ofreciendo disculpas a la influencer, mientras que Guevara, quien había solicitado dejar ya los ataque en su contra, recibió las disculpas del famoso.

Juan Pablo Medina rompe silencio tras pleito con Wendy Guevara

Durante un pequeño encuentro con los medios que fue retomado por el programa ‘De Primera Mano’, el actor Juan Pablo Medina decidió hablar por primera vez sobre el problema ocurrido con Wendy Guevara, señalando que pasaba por un momento de frustración, ya que estaba intentando encontrar sus lugares en el concierto.

“Fue muy desafortunado, todo viene de una confusión, yo lo único que quería era encontrar mis lugares y la verdad mi respuesta fue muy fuera de lugar. Estaba un poco frustrado y reaccioné de una manera que nunca he reaccionado, nunca me peleo, no es algo que yo busco, pero es reprobable mi accionar, pero me pasó y tengo que asumir lo que hice y le pedí una disculpa (…) Tengo mucho que aprender y ver que sí puedo llegar a esos lugares y que no va a volver a pasar y que ya sé cómo me voy a controlar”, explicó el actor de ‘Soy tu Fan’.

Cabe resaltar que, Guevara pidió a los internautas que detuvieran los ataques hacia Medina, asegurando en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que sabe bien lo que es estar en ese lugar y ser “funada” por los usuarios.

“Siento gacho que la gente lo esté atacando. Obviamente yo entiendo y somos humanos, todos la regamos y a veces tenemos nuestros cinco minutitos de estrés en cualquier lugar. No te puedo decir ‘ay, que malo, que grosero’ porque también me puede suceder que algún día me ponga de nervios, estresada y grite o algo tampoco no quiero que se me juzgue (...) Traía yo creo cosas, no lo ataquen, somos humanos, somos personas”, indicó.