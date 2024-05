Banda El Recodo lleva por segunda vez la música sinaloense a Japón

Este 4 de mayo, La Banda El Recodo escribirá otro capítulo exitoso en su longeva carrera presentándose en el ‘Festival de Camino a Latinoamérica’ en Odaiba, Japón.

Siempre un paso adelante, la agrupación sinaloense ha llevado el sonido de banda por todos los continentes, siendo esa una de las muchas cosas que la hace única y un referente del regional mexicano.

Para quienes no lo sepan, esta es la segunda ocasión que llegan al país nipón, ya en el 2002 en pleno mundial de fútbol tomaron sus instrumentos y se lanzaron a una de las aventuras más significativas en su carrera, esa nos tocó vivirla con ellos; una ciudad llamada Oita, los recibió en una intercambio cultural y se presentaron en un pequeño teatro ante la mirada atónita de los habitantes que acudieron por curiosidad; provocar un movimiento de un japonés hace 22 años era prácticamente imposible y se logró.

La cosa cultural era sólo un pretexto, porque la idea era otra; apoyar musicalmente al equipo mexicano en sus partidos y por supuesto llamar la atención, y nada, resulta que no dejaron pasar los instrumentos al estadio, pero como todo problema tiene solución, saliendo del partido de México contra Croacia en que el equipo tricolor ganó por un gol, pues había qué celebrar.

Imaginen a miles de mexicanos viendo y escuchando a la mismísima Banda El Recodo en la explanada del estadio en Nigata, aquello fue la locura, una locura que se repitió a la salida del México vs Ecuador y el México vs Italia, ningún otro artista mexicano se había atrevido a tanto pero como el mundo es de los audaces, para el siguiente mundial en Alemania, la agrupación que fundó hace 85 años Don Cruz Lizárraga fue invitada por todo lo alto y con todos los gastos pagados por Televisa empresa con la que harían más eventos similares.

Dicen por ahí que el que no arriesga no gana y esa ha sido la premisa que ha llevado a esta agrupación a ser la más conocida del género, Banda El Recodo comenzó a recorrer muchos países del mundo desde los 80, cuando no había redes y ni siquiera se mencionaba la palabra globalización, había que sacrificar ganancias de presentaciones seguras en México y Estados Unidos, y no había problema, pues se veía como una inversión, eso le hace falta a muchos hoy en día.

El mundo es otro, pero Banda El Recodo sigue siendo la misma, la que conserva las raíces musicales que son parte ya de la cultura mexicana, la que lleva el nombre de México muy en alto, la que no se deja intimidar por las modas pasajeras porque ha visto pasar muchas y ha sobrevivido a ellas. La única que puede presumir de tocar una vez más en un país muy lejano en todos los sentidos y hacer que su gente sonría y se mueva.