La original forma en la que el Capi Pérez y su esposa anunciaron que serán papás

El Capi Pérez y su esposa Itzel anunciaron que pronto se convertirán en padres, pero lo hicieron de una forma muy original. La pareja compartió a través de las redes sociales un video admirando la Torre Eiffel, pero el emblema francés resultó ser lo menos importante.

La publicación que reveló la feliz noticia muestra a la pareja disfrutando de París, la ciudad del amor y donde se encuentran de vacaciones, donde ambos lucen unas gorras especiales y teniendo como fondo musical el tema “Here comes the sun” de The Beatles.

Casi de inmediato, ambos se voltean las gorras, para dejar al descubierto las palabras “Dad” y “Mom”, para después darse un beso y voltear a la cámara, con esto, además de celebrar la noticia del embarazo, extienden los festejos por su sexto aniversario de casados.

El estilo único y auténtico con el que Capi Pérez y su esposa, conocida en las redes sociales como “Hola enfermera”, han compartido esta noticia refleja la conexión y complicidad que los caracteriza, así como la alegría genuina que sienten al dar la bienvenida a esta nueva etapa en sus vidas.

El posteo en las redes sociales de cada uno se llenó de comentarios positivos y felicitaciones por el inicio de esta nueva faceta en la vida de la pareja que como ya se mencionaba, también están celebrando seis años de matrimonio.