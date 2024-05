“Es lo peor que ha hecho en la vida”: Celia Lora se arrepiente de haber participado en “La Casa de los Famosos”

En una reciente entrevista Celia Lora reafirmó su descontento con su participación en “La Casa de los Famosos”.

En sus propias palabras, declaró: “No, eso fue de lo peor que he hecho en mi vida. Es lo peor que hay en la vida”.

Durante su estancia en el programa, Celia protagonizó intensas discusiones con sus compañeros y tuvo desavenencias con la producción.

Manifestó su frustración alegando que la producción había ingresado a su casa sin su consentimiento y se había llevado algunas de sus prendas de vestir.

Así mismo lo comentaba en la entrevista que le dio a con Infobae: “Lo que me hicieron de la ropa no tiene madre y también me acaban de decir que crees, que me ponga manga larga. ¿Sabes qué? Me quiero ir a mi casa”

Comparación con “Acapulco Shore”

Lora también comparó el formato del programa de Telemundo con otro reality show en el que participó, “Acapulco Shore” de MTV.

Mientras que en “Acapulco Shore” disfrutó de la compañía y amistad de sus colegas, considerando que no era solo un trabajo, en “La Casa de los Famosos” experimentó una realidad muy distinta.

Así lo mencionó la modelo:

“Me dejó conocer a una hermandad máxima y siempre lo dije acabando las dos temporadas en las que estuve que para mí yo les decía a MTV que no me pagaran porque era trabajar con amigos y no cualquiera puede decir eso, es una bendición llegar y que los que son tus cuates en la vida real, pues te hacen sentir que no fue un trabajo”

Por otro lado, según sus propias palabras, el programa de Telemundo era “lo más ridículo en lo que yo he estado”.

Por último, la modelo dejó claro en múltiples ocasiones que no tiene intención de participar nuevamente en un programa similar.

Su mala experiencia en el programa la ha llevado a tomar la decisión de alejarse de formatos que considere perjudiciales para su bienestar y satisfacción personal.