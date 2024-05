Mira el comunicado de Thalí García a Telemundo

Después de entregar a su abogado todos los documentos, testimonios y pruebas relacionadas con sus acusaciones contra Telemundo y Endemol, (productora del exitoso programa de televisión ‘La Casa de los Famosos’), Thalí García participó en una reunión final con ambas empresas. El objetivo del encuentro era determinar si podían llegar a un acuerdo conciliatorio o si, en caso contrario, tendrían que iniciar un proceso legal tanto en los Estados Unidos como en México. Por sus publicaciones, este tema pica y se extiende.

Thalí anunció a través de su cuenta de X (antiguamente Twitter) que “en este momento todo está bajo el control de la ley”, indicando que no se llegó a un acuerdo. “Mi comunicado de hoy fue claro. El que entendió, entendió y el que no, botoncito azul, besito en la frente y que Dios me los bendiga”.

“Afortunadamente mi situación legal está en manos de los dos mejores abogados que conozco. A partir de este momento, cualquier duda u inconveniente relacionado a ello tendrán que gestionarlo directamente con ellos”, expresó la actriz de 34 años.

¿Qué piensan los seguidores sobre el tema?

Tras estas manifestaciones de la rubia, los internautas dijeron lo que pensaban al respecto:

“Estoy totalmente de acuerdo, no es coherente el discurso con los actos. Primero hablaba maravillas de Telemundo, después que le cancelan el contrato fue maltratada, secuestrada, drogada sometida, posteriormente va a feliz para llegar a un acuerdo y regresar a la mejor empresa del mundo”.

“Si es buena para juzgar a otros como lo hiciste con Gregorio y te expones ante todos creo que esos son los resultados”.

“Te admiramos y todo está bien pero yaaaaaa... Ahorita dices eso mañana hablas de la casa de los famosos de lo que viviste dices que no más y vuelves de nuevo”, son algunos de los comentarios en redes sociales.