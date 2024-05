Actriz de 55 años que había generado controversia con su embarazo confiesa que “nunca hubo bebé” con un polémico video

Alina Lozano y Jim Velásquez se metieron de nuevo en una tormenta de polémicas, por sus recientes videos publicados en las redes sociales. Informaron, en varios posteos, que nunca hubo embarazo de la actriz de 55 años, situación que expresaron con mucha pena.

Alina, recordada por su papel de “La Nena” en “La Reina del Sur”, genera controversias porque tiene 55 años y su pareja, Jim Velásquez, tiene 24. La noticia de su embarazo, anunciada hace poco más de un mes, abrió un debate sobre la maternidad a edad avanzada. Algunos internautas la felicitaron por su valentía y determinación, mientras que otras la cuestionaron por su decisión por la diferencia de edad con su esposo y por los posibles riesgos que implica un embarazo a su edad.

La controversia y polémica se genera debido que expresan que no les importa lo que piensan los demás, pero se empeñan en publicar videos para explicar cómo es que están juntos, a pesar de la diferencia de edad que se llevan.

¿Por qué ya no hay bebé?

De acuerdo con una reseña de TV y Novelas, que se hace eco del relato de la actriz de 55 años, la prueba de embarazo fue cierta. Sin embargo, cuando hicieron exámenes más detallados se dieron cuenta de que no había bebé.

“En la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé. Vuelvo y les aclaro: no perdimos el bebé, fue algo que no se dio. El médico nos decía que hay casos como en el mío donde no solamente es que estén los óvulos, la ovodonación, como se llama esto que son los óvulos de una mujer joven que se implantan en la receptora, que en este caso soy yo”, dijo Alina Lozano.

Admite que fue su error anunciar la noticia sólo con la prueba de embarazo común que venden en las farmacias, y no esperar a realizar la ecografía.

Algunos internautas criticaron que la pareja esté creando contenido proveniente del dolor que significa una noticia como esta. Dudan que realmente estén triste y hay hasta quienes se atreven a decir que “se están burlando” de la situación.