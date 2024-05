TOMORROW X TOGETHER inaugura su tercera gira mundial ‘ACT: PROMISE’ con tres conciertos agotados en Seúl. / Foto: Cortesía (BIGHIT MUSIC)

TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI) inició triunfalmente su tercera gira mundial, ‘TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT: PROMISE>’ (en adelante: ‘ACT: PROMISE’) en Seúl. Los íconos de la Generación Z cautivaron al público a lo largo de tres fechas agotadas en el KSPO DOME del 3 al 5 de mayo, atrayendo a más de 33.000 fans.

Los narradores visuales del k-pop mostraron su destreza narrativa, entrelazándola en el setlist y las canciones. Centrada alrededor del escenario principal, que dio vida a los cinco caminos divergentes que se ven en el video musical del lado B “Nap of a star” de su álbum debut The Dream Chapter: MAGIC, la banda desarrolló actuaciones cautivadoras que encapsularon la narrativa general de sus álbumes hasta el momento, desde el encuentro inicial de los chicos hasta el redescubrimiento de sueños e identidades olvidadas. El concierto culminó en una conmovedora promesa de reencuentro, elegantemente retratada en el gran escenario de ‘ACT: PROMISE’.

‘ACT: PROMISE’ comenzó cuando el código Morse que indicaba ‘TOMORROW’ resonó en todo el foro. La banda tocó 25 canciones, cada una tejiendo un rico tapiz de emociones, desde conmovedoras y soñadoras hasta vigorizantes y carismáticas. Los enérgicos sencillos principales como “Deja Vu”, “Run Away”, “0X1=LOVESONG (I know I Love You) feat. Seori” y una interpretación de música tradicional coreana de “Sugar Rush Ride” agregaron calidez al espectáculo desde el inicio, mientras que las unidades, las poderosas voces de BEOMGYU, TAEHYUN y HUENINGKAI en “Quarter Life” y la seductora coreografía de SOOBIN y YEONJUN en “The KILLA (I belong to you)”, deslumbraron a sus fans, elevando la emoción. Transformándose en estrellas de rock, el fervor rebelde del quinteto alcanzó su clímax durante “Growing Pain”, co-coreografiado por YEONJUN, presentando actos atrevidos de destrozar baterías y romper guitarras.

Los shows de Seúl contaron con el escenario más grandioso de la banda hasta la fecha, con una pantalla LED principal dos veces más grande que la de su gira anterior y un diseño de escenario innovador para brindar un espectáculo visual que acompañe la música. Las interpretaciones de hard rock de “PUMA” y “Good Boy Gone Bad” se destacaron mediante luces descendentes en el techo, que crearon la ilusión de un camino flotante para los bailarines. La perfecta sincronización entre los miembros en el escenario central y los bailarines arriba agregó dinamismo a las increíbles actuaciones.

Cuando el evento de tres días llegó a su fin, TOMORROW X TOGETHER expresó su más sincero agradecimiento a MOA. “Su presencia nos ha regalado milagros sin medida. Aunque cantar durante tres noches consecutivas fue un nuevo reto para nosotros, su entusiasmo inquebrantable transformó cada momento en pura alegría. MOA, son nuestro universo radiante, y por eso, estamos profundamente agradecidos. Estamos emocionados por esta gira, donde conoceremos a MOA de diferentes regiones. Regresaremos, refinados y elevados, esforzándonos por ser el TOMORROW X TOGETHER del que puedan estar enorgullecerse”.

La banda líder de la Generación Z pronto se embarcará en la etapa estadounidense de la gira, que incluirá 11 presentaciones en 8 ciudades: 14 de mayo en Tacoma, 18 de mayo en Oakland, 21 y 22 de mayo en Los Ángeles, 26 de mayo en Houston, 29 de mayo en Atlanta, 1 y 2 de junio en Nueva York, 5 y 6 de junio en Rosemont y 8 de junio en Washington, DC. TOMORROW X TOGETHER sorprenderá al público en lugares emblemáticos como la Crypto.com Arena de Los Ángeles y el Madison Square Garden de Nueva York, y al mismo tiempo llegará a ciudades donde se conectarán con sus fans, MOA, por primera vez. ‘ACT : PROMISE’ llegará después a Japón para 8 shows en 4 ciudades, marcando la gira debut de TOMORROW X TOGETHER en el país.

