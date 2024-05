Laura Bozzo sobre Danna Paola tras preferir España ante México: “Baja de tu nube”

La cantante mexicana, Danna Paola, quien ahora decidió cambiar su nombre artístico a ‘Danna’, ha estado en el ojo público luego de que, durante una pequeña dinámica realizada en una emisora chilena, le preguntaran si prefería a México o a España, a lo que esta sin pensarlo mencionó al país europeo.

A pesar de que la famosa dijo en un encuentro con los medios que se encontraba orgullosa de México, las críticas no han dejado de surgir y, de hecho, es ahora Laura Bozzo la que fue cuestionada al respecto.

¿Qué dijo Laura Bozzo sobre Danna?

La animadora peruana, Laura Bozzo, aprovechó un encuentro con la prensa para enviarle un contundente mensaje a Danna Paola tras haber indicado que prefiere a España sobre México.

“¿Ven con qué pasaporte viajo? Creo que esa es mi respuesta en verdad. Acuérdense que yo también soy italiana, y este es mi pasaporte”, inició diciendo la ex participante de ‘La Casa de los Famosos’.

Asimismo, Bozzo indicó que, a ella, el país Azteca le parece un sitio increíble y, a pesar de que asegura disfrutar tanto de Perú como de España, ella se encuentra enamorada de México y siente mucho orgullo al decir que es mexicana.

“No hay nada como tu país, como México, para mí no hay. Yo he estado en España, me ha ido espectacular, amo España, amo Perú... ya puedes imaginar lo que yo amo a mi país”, dijo.

Por otro lado, Laura le pidió a Danna que visite otros lugares populares para que así pueda enamorarse de su país, y hasta afirmó que ella podía acompañarla.

“Lo que importa es la gente, el pueblo. Anda, sal, Danna Paola, baja de tu nube y sal como salgo yo a los lugares más populares, ándate conmigo, yo te invito, vámonos así a los lugares donde está la gente de barrio, de rancho, me entiendes”.