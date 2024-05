“No me crean tan pen...”: Laura Bozzo niega mantener al Rey Grupero

Apenas ayer te dábamos cuenta del acuerdo amoroso y económico que aparentemente existía entre Laura Bozzo y El Rey Grupero. Todo comenzó cuando en una publicación en Instagram de la señorita Laura, Rey Grupero destapó que entre ellos dos habría más que una bonita relación amistosa.

“Que no te toque con pasión ehhhh tú eres mi sugar (mommy)” fue el curioso mensaje que el influencer escribió en el video que Laura colgó en Instragam y donde le daba a conocer a sus seguidores que se operará la cara para verse como “la momia de 50 (años)″.

“No me crean tan pen...”

Tan solo unas horas después de que destapáramos la supuesta relación económica-amorosa que hay entre los participantes de “Masterchef Celebrity” la polémica conductora respondió a nuestra publicación en la red social X.

“¿Encontraron el amor o es algo más?”, comienza diciendo el posteo de Publimetro México y agrega “Laura Bozzo podría ser la sugar mommy de Rey Grupero”. El tuit en el que ambas celebridades fueron etiquetadas fue respondido por la ex conductora de “Laura de América”, con las siguientes palabras...

“Estamos todos locos”, comienza diciendo Laura y agrega emoticones de risa (lo cual demuestra que se divirtió con el ocurrente mensaje de su amigovio) para después comentar “el Rey (Grupero) es mi amigo, lo quiero como un hijo”.

Fiel a su estilo, la controvertida presentadora usó palabras altisonantes para dejar en claro de una vez por todas, que el influencer no es su sugar baby, como él mismo publicó en las redes de su amorcito platónico: “No me crean tan pen...”.

Estamos todos locos 🤣🤣🤣el rey es mi amigo lo quiero como un hijo punto 🤣🤣🤣no me crean tan pendeja 🙏🙏🙏🙏 — Laura Bozzo (@laurabozzo) May 5, 2024

Con esta publicación la ex pareja de Cristian Zuarez deja en claro que no le interesan las pretensiones amorosas que Rey Grupero tiene con ella. ¿Logrará el creador de contenidos comprender que Laura solo lo quiere como amigo o seguirá intentando tronarle sus huesitos? ¡Solo Cupido, lo sabe!