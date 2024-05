The Mavericks van por nuevas fechas en gira europea con nuevo disco

The Mavericks, ganadores del Grammy y del Americana Music Lifetime Achievement Award, están listos para embarcarse en una gira muy esperada por Europa este fin de semana. Recientemente, lanzaron el sencillo principal “Live Close By (Visit Often)”, con Nicole Atkins, que ha captado rápidamente la atención en más de 100 estaciones de radio internacionales y sigue ascendiendo en popularidad.

Hoy, la banda lanza “Here You Come Again” en colaboración con Max Abrams, el veterano saxofonista del grupo. La canción ofrece una cautelosa advertencia sobre el regreso de un amor cautivador con letras que resuenan con el oyente: “Here you come again, acting like a stranger / Here you come again and my heart’s in danger...”

Este lanzamiento se suma al éxito de “Live Close By (Visit Often)”, que alcanzó el Top 2 en The Americana Chart, y sigue fortaleciendo el perfil del próximo álbum “Moon & Stars”, previsto para el 17 de mayo. El álbum comenzó a ganar tracción con la canción “Moon & Stars”, featuring Sierra Ferrell, elogiada por su calidad y estilo innovador.

The Mavericks, conocidos por su distintiva fusión de géneros que incluye Americana, Country-Rock, y elementos de R&B y Tejano, grabaron “Moon & Stars” en estudios de renombre a través de Estados Unidos. Este álbum promete ser una adición significativa a su discografía, desafiando una vez más las convenciones de género y expandiendo su sonido multicultural.

La banda también está presentando algunas de estas nuevas canciones en su actual gira, destacándose el inicio de la gira europea y la próxima Gira Moon & Stars que comienza en mayo en el ACL Live en el Moody Theater en Austin, Texas, con más fechas por anunciarse. Con su estilo único y su capacidad para cruzar fronteras musicales, The Mavericks continúan capturando la imaginación de su audiencia global.