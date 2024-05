Reviven video de Yeri Mua tirando drogas durante transmisión en vivo

Yeri Mua es una de las creadores de contenido más famosas en todo México. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en el trabajo de la nacida en Veracruz e incluso le permitió crear un camino en la música.

Pese a los constantes mensajes ofensivos, la joven de tan solo 22 años de edad rompió las listas de reproducciones en plataformas como Spotify y ‎Apple Music. El éxito en temas como Chupón, permitió que Yeri cantara junto a J Balvin, pero ¿Todo es perfecto?

Desafortunadamente, la respuesta es no. Si bien Mua está en uno de sus mejores momentos, la influencer ha pasado por situaciones complicadas que la llevaron a consumir drogas. Durante 2023, Yeri realizó varias transmisiones en vivo en las que expresaba sus ganas de rehabilitarse y parar con el consumo de marihuana.

Mi momento más humilde fue pensar que Yeri había dejado las dr⁰gas sin ir a rehabilitación jijijiji que pedo conmigo? Miren todo lo que se metía, está reviral esto ahora pic.twitter.com/sX2sjoqhgS — Athena Thunder (@athenathunder1) May 5, 2024

Las grabaciones volvieron a popularizarse, mas la jarocha se mantiene firme ante lo que comunicó en su momento: “Yo empecé a consumir esto desde hace un año tres meses, ya lo había probado anteriormente, pero más o menos desde hace un año lo consumí todos los días. Yo lo consumía porque lo consumía mi pareja y amigos”.

Algunos seguidores apoyaron a la cantante, pero otras personas pidieron que esas acciones fueran contempladas por las marcas y así dejar de viralizar a gente que “hace el mal para los jóvenes”: “Ahora resulta que nadien nunca a fumado marihuana”, “Corrección, no se metía... Se mete y cosas peores” o “Ella toma la personalidad de sus parejas, si la de ese momento no se drogada es por eso que ella no quería hacerlo, pero como la mojarra si lo hace pos ella también”.