Lucero Mijares responde a las burlas de Sofía Rivera Torres por su físico

Lucero Mijares fue cuestionada en un reciente encuentro con la prensa por las burlas que emitió Sofía Rivera Torres en el programa que conduce junto a su esposo y otro compañero.

A raíz de que la joven comentó que en ocasiones la confunden con un chico por su forma de vestir, en el programa “Qué importa” empezaron a decir que su físico de debía a su padre, Manuel Mijares, y que por eso sus padres se separaron, pues Lucero quería que sus hijos se parecieran más a ella.

Pero no solo eso, Sofía Rivera Torres expresó que Lucero Mijares podía sacar provecho a su imagen masculina y así usar el baño de caballeros cuando el de damas estuviese lleno, además, dijo que a Wendy Guevara también la confunden con un hombre.

Sofía Rivera Torres se disculpa con Lucero Mijares

“La verdad me da igual, no me enteré mucho, pero vi ahí, gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo”, contestó Lucero Mijares cuando los reporteros le preguntaron su opinión sobre las burlas de Sofía Rivera Torres.

Y agregó: “Cada quien, si quieren comentar algo bueno, malo, me da igual. La verdad es que no me importa, que yo esté bien, la verdad no me interesa”. Sobre lo que dijeron sus padres de este asunto, compartió: “Nos dio igual. Allá ellos. Yo a ellos no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero cuando los vea normal”.

Sofia Rivera Se disculpa con Lucero Mijares pic.twitter.com/tw7xuCrVnk — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) May 7, 2024

Por su parte, Sofía Rivera Torres le ofreció una disculpa a Lucero Mijares si se sentía ofendida por las bromas que hicieron y usaron un video de su papá, Manuel Mijares, para admitir que la embarraron, aunque muchos no creen que las disculpas fueran sinceras.