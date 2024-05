Matías Novoa responde a las acusaciones de ser un deudor alimentario

Se dice que Matías Novoa fue demando por la madre de su hijo mayor por haberse retrasado en el pago de la manutención y ahora estaría exigiendo una gran suma de dinero.

Por si fuera poco, se comentó que como el actor tiene planeado mudarse a España, estaría evitando responder ante las autoridades por la demanda entablada por su ex, María José Magán.

Así que al toparse con la prensa recientemente, Matías Novoa decidió aclarar todo, pues eran rumores completamente falsos, ya que, de hecho, se llevaba muy bien con la madre de su hijo mayor, Axel.

Matías Novoa asegura que no es un deudor alimentario

“Jamás desampararía a mi hijo. No sé de dónde salió eso, la verdad. Obviamente, estamos en un tema legal y los abogados están viendo eso, pero eso es completamente un chisme y lo desmiento”, declaró Matías Novoa sobre la supuesta demanda que le interpuso su exesposa.

Esta tarde en @VentaneandoUno #MatíasNovoa responde: ¿es verdad que debe una millonada en pensión alimenticia para el hijo que tuvo con María José Magán y debe pagarla antes de irse a vivir a España? pic.twitter.com/9QoJj9hwnY — ROSARIO MURRIETA (@rossmurrieta) May 6, 2024

Sin embargo, el actor reveló que él y María José Magán sí se encuentran en un proceso legal, pero no tiene nada que ver con la manutención: “No, no, no para nada [por dinero]”.

Al parecer, Matías Novoa le gustaría que su hijo pasara más tiempo con él en su nuevo país de residencia, incluso que llegara a estudiar a allá: “Tenemos que llegar a algunos acuerdos ahora que me voy [a vivir a España]; entonces, las vacaciones son compartidas. Quisiera pasar el mayor tiempo posible con Axel y, en algún futuro, que él se pueda ir también conmigo a pasar una temporada allá, a estudiar”.

#MatíasNovoa aclara si debe 2 MILLONES en pensión alimentaria de su primer hijo, así reaccionó el actor #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/3okqXCDhox — De Primera Mano (@deprimeramano) May 7, 2024

También aprovechó para desmentir que Josué Alvarado, exesposo de Michelle Renaud, y padre de su hijo Marcelo, no sabía que se irían del país, pues lo sabe desde noviembre.