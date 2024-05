“Pobres mediocres”: Lucero defiende a su hija de Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres

Eduardo Videgaray y su esposa Sofía Rivera Torres se encuentran en el centro de la polémica. Los conductores realizaron hace unos días chistes crueles sobre el aspecto de Lucerito Mijares, quien dijo en una entrevista que no tenía problema con que la confundan con un hombre.

Al respecto el programa de televisión “Qué importa” de Imagen Televisión, ironizó sobre esta situación y le pidieron a la joven actriz que aclarara si la confundían con el hombre araña o con el hombre lobo. Los conductores siguieron haciendo bromas hirientes como si Lucerito va al baño de hombres o de mujeres e incluso Sofía le dijo que no si sintiera mal porque lo mismo le pasa a Wendy Guevara.

Saca la casta por su hija

Lucero utilizó su cuenta de X para defender a su hija. La cantante de “El privilegio de amar” citó un video donde reporteros le preguntan a Lucerito sobre los comentarios de los conductores y esta responde que tanto ella como sus papás decidieron no darle importancia a los chistes. Sin embargo Lucero dedicó un mensaje a los conductores.

La también actriz inicia su mensaje mencionando a su hija a quien llama “hermosa joven admirable”, para posteriormente escribir otras líneas que estarían dirigidas a los haters de su hija: “Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás”.

La ex esposa de Mijares continuó su mensaje escribiendo que Eduardo y Sofía no los conocen y que la familia de artistas tampoco los conocen a ellos, hecho que calificó como afortunado y confirmó que lo que Eduardo y Sofía piensen, no les importa.

Lucero terminó su enérgico tuit diciendo que en su familia hay amor y pidió respeto para su hija “Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”.