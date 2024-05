Tania Rincón sufre aparatosa caída durante programa en Vivo, ¿Cómo se encuentra?

Durante una reciente emisión del Programa HOY, la conductora Tania Rincón sufrió una aparatosa caída mientras realizaba una dinámica que Paul Stanley y Raúl Araiza llevaban a cabo, preocupando a todos los que se encontraban ahí debido a la manera en que fue la misma.

La actividad consistía en que los participantes debían soplar a través de un popote unos vasos de plástico, con el objetivo de que llegaran al otro extremo de la mesa de madera que estaba en el set, por tal motivo, Tania intentó subirse a la tabla para poder ganar, pero el objeto no soportó su peso, rompiéndose mientras ella estaba arriba.

La aparatosa caída de Tania Rincón

Durante una dinámica planificada por la producción para uno de los segmentos del programa, se les propuso a los conductores un desafío que consistía en soplar unos vasos de un extremo a otro con un popote.

Es ahí cuando Tania Rincón, al intentar llegar al otro lado, tuvo un poco de dificultad, ya que los vasos quedaron atorados en medio del camino. De esta manera, para poder superar el obstáculo, la presentadora del matutino decidió subirse a la mesa para poder impulsar aún más los vasos, ya que no podían moverse de sus asientos.

No obstante, la situación tomó un giro inesperado cuando la mesa empezó a inclinarse hacia adelante debido al peso de Tania. En un momento de tensión, la mesa terminó cediendo y se estrelló contra el suelo del set, dejando a Rincón de rodillas en el piso, ya que, gracias a sus reflejos pudo retirar sus dedos a tiempo, antes de que la situación empeorara.

A pesar de lo fuerte que fue la caída, tanto la conductora como sus compañeros no pudieron contener sus risas, mientras que Galilea exclamaba que debía pagar la mesa. “¡Tania, debes una mesa Tania!”, a lo que esta dijo. “Y qué bueno que el Negrito (Raúl Araiza) me estaba tapando porque se me iba a ver todo”.

Asimismo, Rincón se dirigió a Andrea Rodríguez (productora del programa) indicándole en modo de broma que le descontara el precio de la mesa en dos quincenas, ya que por ahora estaba muy gastada.