Anahí sigue siendo amiga de Christian Chávez a pesar del mensaje que le dedicó a su exmánager

Anahí se ha vuelto blanco de críticas ya que hace un par de días felicitó al exmánager de RBD por su cumpleaños, a pesar del fraude que cometió y por cerrar el canal de YouTube de Christian Chávez.

Un par de meses después de que acabara el “Soy Rebelde Tour”, se empezó a correr el rumor que todos los integrantes se habrían enojado con su compañera por lo que hizo Guillermo Rosas.

El sujeto era mánager de Anahí y se convirtió en el nuevo representante de RBD para la gira del reencuentro, sin embargo, se habría robado una gran suma de dinero.

Anahí dice que su amistad con Christian Chávez es inquebrantable

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso”, así empieza el mensaje que le escribió Anahí al exmánager de RBD en las historias de su Instagram.

Y agregó: “El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños. Te deseo paz amor y salud siempre, Guillermo Rosas”.

Motivo por el cual Anahí fue duramente criticada por los fans de RBD, quienes consideran que traicionó al grupo, en especial a Christian Chávez, que acusó a Guillermo Rosas de haber eliminado todos los videos en su canal de YouTube y de no querer regresarle el acceso al mismo.

“Aquí vamos, Christian Chávez y yo siempre hemos tenido solo amor el uno para el otro. Y eso en esta vida no va a cambiar. Por favor no hagamos más historias donde no las hay”, escribió la actriz y cantante en un post de X (Twitter). Hasta los momentos, su compañero no ha declarado nada sobre esta controversia.