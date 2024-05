¿Anahí vuelve a las pantallas? Esto dijo Pepillo Origel

Tras una pausa de 12 años en su carrera televisiva, todo parece indicar que la famosa cantante Anahí Puente aparecerá nuevamente en pantalla en el programa de Televisa, ‘¿Quién es la máscara?’, lo que sin duda marca un regreso muy esperado por los fans de la famosa a los foros que un día también le dieron la oportunidad de iniciar su carrera artística.

Según lo comentado por el periodista Juan José Origel, mejor conocido como ‘Pepillo’, la exintegrante de la banda musical RBD planea integrarse como investigadora en la nueva temporada del programa antes mencionado.

“Quien está en pláticas para integrarse como investigadora de la nueva temporada de ‘¿Quién es la máscara?’, son cuatro y a una la cambian, pues a la que van a meter es a Anahí, Anahí va a estar ahí”, indicó durante el programa ‘con Permiso’ de Unicable.

La razón por la que Anahí se alejó 12 años de las pantallas

Luego de haber protagonizado la telenovela ‘Dos Hogares’ en el año 2012, Anahí decidió darse una pausa en su carrera artística para enfocarse en su vida personal y familiar. Sin embargo, en el año 2023 anunció una gira junto a sus excompañeros de RBD, convirtiéndose en uno de los espectáculos más exitosos de América Latina.

En ese mismo año, Anahí afirmó que, con el objetivo de proteger a su familia, decidió estar lejos de los reflectores y que siempre ha extrañado el mundo del entretenimiento.

“Yo tomé la decisión de no estar tan cerca y asumo esa responsabilidad y ha sido mucho tiempo y es una decisión que fue completamente mía, porque yo quería tener una vida y no estar tan expuesta y no exponer a mis hijos que son chiquitos… Pero eso no quiere decir que no los extrañe, que no extrañe o que muchas veces no sueñe con que estoy ahí, aunque la decisión yo la he tomado a conciencia”, confesó la famosa.