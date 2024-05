Ariadna Gutiérrez revela que no todos los participantes de LCDLF4 tienen que pagar multa

Hace un par de días le realizaron una entrevista a Ariadna Gutiérrez donde compartió varios detalles de su experiencia en “La Casa de los Famosos 4″, así como varias historias de su vida.

Fue en el pódcast de Alejandro Chabán donde la exreina de belleza contó todos estos detalles y uno de los temas que ha llamado mucho la atención ha sido la mención de los contratos.

Teniendo en cuenta que varios participantes abandonaron la competencia, se sabía que debido al contrato que firmaron antes de ingresar a “La Casa de los Famosos 4″, ellos estaban obligados por contrato a pagar una considerable suma de dinero como multa.

Ariadna Gutiérrez dice que Maripily Rivera logró que la multa no se estipulara en su contrato

“Te voy a decir la verdad, hay gente que tiene un contrato… ahí todos tienen un contrato diferente”, respondió Ariadna Gutiérrez cuando Alejandro Chabán le preguntó sobre el tema de las multas en “La Casa de los Famosos 4″.

Por lo que no todos los participantes tenían esa presión de seguir en el reality show para evitar el cobro de esa multa. Sin embargo, la modelo aclara que ella no leyó bien su contrato, así que no sabe cómo se aplicaría la multa en su caso.

Pero sí tiene una idea de quiénes de sus excompañeros del cuarto tierra tenían que pagar la multa si querían abandonar “La Casa de los Famosos 4″, entre ellos se encontraban Gregorio Pernía, la Divaza y Thalía García.

No obstante, Ariadna Gutiérrez cree que tanto Gregorio como Pedro lograron llegar a un acuerdo con Telemundo, para no tener que pagar la multa o al menos no de forma completa.

Asimismo, dijo que Maripily Rivera habría logrado que la multa no figurara en su contrato al igual que otros participantes. Agregó que solo aquellos que quedaban mal con producción era a quienes le cobraban.