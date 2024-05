Eduardo Videgaray vuelve a burlarse de Lucerito Mijares: “Es trending topic gracias a nosotros”

Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal están viendo la tempestad ¡y no se hincan”! Los conductores quienes incendiaron las redes sociales por los chistes de mal gusto que hicieron acerca de Lucerito Mijares en su programa de televisión “Qué importa”, ahora utilizaron los micrófonos de su popular programa de radio para responder a la cancelación de Lucero.

Fue en la emisión del pasado 7 de mayo donde al comenzar con el programa los conductores abordaron la polémica. Eduardo comenzó la conversación aclarando que Lucerito Mijares no es ninguna menor de edad como se los han insinuado en las redes.

El siguiente en hablar fue “El Estaca” quien informó al público que tanto él como su compañero se encontraban de vacaciones y al regresar se encontraron con la bola de nieve que generaron sus comentarios, los cuales en su opinión, no son para tanto y que no han hecho nada malo.

Le echan la culpa a la prensa y a las redes

José Ramón (quien se encontraba muy molesto) explicó que si se disculpó fue porque así lo quiso Eduardo Videgaray y minimizó el escándalo al decir de manera sarcástica que las redes sociales están “ofendidísimas” con ellos y los llamó “jauría”.

El presentador arremetió en contra de los cibernautas que los han insultado a él y a su familia tras la polémica: “Es gente que tiene algo metido muy adentro, muy feo y que dice aquí esta la oportunidad para insultar a alguien hasta que me canse”.

José Ramón también respondió al tuit de Lucero en el que los canceló y aclaró que contrario a lo que publicó la cantante en su cuenta de Twitter, los conductores sí conocen a la artista, así como a su ex pareja y Mijares. “De postre la mamá Lucero grande nos puso un tuit: “Cancelados para siempre”.

Los ofendidos conductores acusaron a la prensa de espectáculos de ser responsables de que la situación se magnificara y llamaron a quienes abordaron el tema en sus emisiones como “gusanos escatófagos” y “bola de miserables”.

“Toda la bola de gusanos escatófagos de los medios, la prensa carroñera de espectáculos, se han dado vuelo esta bola de miserables”; dijeron bastante alterados los conductores y aseguraron que les vale “madres” el escándalo, ya que dentro de dos semanas la gente se olvidará.

Se la van a pelar

El esposo de Sofía Rivera Torres respondió a todos aquellos que quieren que dejen de seguir haciendo chistes que se la van a pelar: “Se la van a pelar porque vamos a seguir haciendo los chistes que se nos da la gana” y aseguró que tienen una política en sus programas en la que no se vuelven a burlar de alguien que se haya quejado.

Sin embargo tres doritos después el conductor se olvidó de su política pues volvió a hacer mofa de la situación, en la que la hija de Lucero volvió a ser la víctima:

“Si usted ve en trending topic a Lucerito Mijares, es gracias a nosotros (risas)”. Y terminó su intervención asegurando que lo único que hicieron fueron unos pinch*es chistes: “Hicimos unos pinch*s chistes y ya, ni si quiera estuvieron gachos (fuertes), súper leves”:

Le envian un mensaje a Lucero y Mijares

José Ramón San Cristóbal terminó su participación lanzando una crítica a Lucero y Mijares: “Yo no puedo ya hacer mucho por tí Lucero, si estás enojada se te va tener que quitar solita, porque no es para tanto”. Y agregó “Me parece extraño que adultos (que trabajan) en el mundo del espectáculo se pongan en el mismo plan (de las redes sociales)”, y volvió a asegurar que él “participó” en la disculpa del programa y que no piensa hacer ninguna otra acción, para emendar la situación.