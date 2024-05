Eugenio Derbez asegura que no presiona a las productoras para que contraten a sus hijos

El renombrado actor mexicano se encuentra promocionando la tercera temporada de “Acapulco” el 1 de mayo, una serie de comedia en la que ha defendido el idioma español y la riqueza cultural de México.

A pesar de las sugerencias para incluir a sus famosos hijos en algún episodio, el actor mexicano reveló en una entrevista por qué ha optado por no hacerlo hasta ahora.

“En algún momento, surgió la idea de tener a uno de mis hijos en ‘Acapulco’, me encantaría, pero los productores no lo retomaron y, a mí, la verdad, aunque no lo crean, no me gusta mencionarlos, porque no quiero que se sienta forzado. Trato de que esas ideas no vengan de mí, porque no me gusta estar empujando a mis hijos a que los contraten en mis producciones, pero me gustaría, de repente, tener de invitado a alguno de ellos, ya sea mis hijos o incluso a Alessandra (Rosaldo, mi esposa) y Aitana”, dijo.

Carrera artística de los Derbez

Los hijos de Eugenio Derbez, Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, han seguido los pasos de su padre en la industria del entretenimiento, cada uno con sus propias carreras y logros.

Aislinn Derbez es quizás la más conocida de sus hijos en el ámbito del entretenimiento. Ha tenido una exitosa carrera como actriz en cine y televisión, participando en películas mexicanas de renombre y series de televisión tanto en México como en Estados Unidos. También es reconocida por su trabajo en teatro y como influencer en las redes sociales.

Vadhir Derbez ha incursionado en el mundo de la actuación y la música. Ha participado en varias películas, tanto en México como en Hollywood, y ha demostrado su talento en el ámbito musical como cantante y compositor.

José Eduardo Derbez también ha incursionado en la actuación, participando en películas y series de televisión. Ha seguido los pasos de su padre en la comedia, demostrando su habilidad para el humor en varios proyectos.

Aitana Derbez, la hija más joven de Eugenio Derbez, ha incursionado en el mundo del entretenimiento desde una edad temprana. Ha participado en comerciales de televisión y proyectos cinematográficos, demostrando su talento y carisma en frente de la cámara.