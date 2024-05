Gomita revela que su papá intentó asesinar a su mamá y que ella tenía una fuerte dependencia emocional con él

Gomita compartió una fuerte revelación sobre su papá, quien además de ejercer violencia intrafamiliar, intentó asesinar a su mamá y la amenazaba constantemente con quitarle la vida.

Estas declaraciones las hizo en el pódcast de Un Tal Fredo llamado “Hablemos de tal”, que se ha vuelto un espacio donde varias influencers y personalidades de la farándula han compartido sus historias de abuso y relaciones tóxicas.

Araceli Ordaz, popularmente conocida como Gomita, relató que su papá Alfredo Ordaz era un hombre sumamente machista, puesto que solo aplicaba violencia contra ella y su madre, nunca sus hermanos.

Gomita afirma que contar la historia de abuso de su padre, la hace comprender que no tuvo la culpa del maltrato

Gomita le contó a Un Tal Fredo que sabe que las personas siempre le reclaman porque ha contado mucho el abuso que sufrió a manos de su progenitor, sin embargo, eso la ha ayudado a sanar heridas y comprender que el maltrato que sufría no era su culpa.

Araceli Ordaz detalló que Alfredo Ordaz primero se emborrachaba, luego se intoxicaba con thiner y procedía a maltratar a su mamá, a tal punto, que por lo general no se podía volver a levantar de la cama.

“A ella la intentaron matar, desarmó un gancho de ropa, la encerró en el clóset y le dijo ‘te lo voy a enterrar y si te vuelves loca antes, te lo entierras tú. Si no te mato yo, te vas a matar tú’”, contó Gomita.

Asimismo, expresó que su madre tenía una dependencia emocional con su padre tan fuerte, que nunca llegó a denunciarlo o separarse de él, por eso lo perdonaba cada vez que él juraba que iba a cambiar, pero a raíz del intento de asesinato, la influencer le rogó a su mamá que pensara en su sufrimiento también.

“Mami, ya es lo último. Imagínate que me pase como a Luis Miguel y que al rato yo no sepa en dónde está mi mamá, ¿a quién voy a enterrar? Si yo no estoy, ¿quién te defiende?”, le dijo Gomita a su mamá.

Espera que su historia ayude a otras personas a salir de situaciones similares y sueña con poder abrir una organización que ayude a las víctimas de agresión, incluso enviándolos a un lugar lejos de sus agresores.