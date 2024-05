Ingrid Coronado comparte pruebas de qué no le bajó el novio a Claudia Lizaldi

Ingrid Coronado ha estado envuelta en los últimos días en un escándalo concerniente a su nueva relación, ya que la acusaron de bajarle el novio a Claudia Lizaldi.

Fue en “Sale el Sol”, el día de su estreno como conductora principal del programa, donde aclaró este rumor y alega que empezó a salir con Germán Bricio en diciembre, meses después de que terminara su noviazgo con la presentadora de “MasterChef Celebrity”.

“No tengo absolutamente nada qué esconder, no tendría ninguna necesidad de estarme metiendo en la relación de nadie más”, declaró Ingrid Coronado en la emisión del lunes 6 de mayo en “Sale el Sol”.

Ingrid Coronado revela que una amiga fue quien le presentó a Germán Bricio

Ingrid Coronado contó que conoció a Germán Bricio en mayo, cuando su equipo de producción lo invitó a su programa de radio y en ese momento él le dijo que Claudia Lizaldi le había mandado saludos.

Luego, la editorial de su actual pareja se contactó con la producción de su programa para que le volviera a hacer una entrevista, ya que querían promocionar su nuevo libro.

“En septiembre él cortó con Claudia, pasó septiembre, octubre, noviembre y en diciembre yo recibo un mensaje por parte de Verónica del Castillo para decirme que quería presentarme un amigo suyo, cuando me dijo el nombre, lo primero que le dije fue: ‘¿pero no es el novio de Claudia?’, y me dijo: ‘no, ya cortaron’, ‘Ok, está bien’ (respondí)”, relató Ingrid Coronado.

¡#IngridCoronado asegura NO le bajó el novio a #ClaudiaLizaldi! La conductora pone un alto a los rumores y muestra pruebas... #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/EXxdzMr8f7 — De Primera Mano (@deprimeramano) May 7, 2024

Cuando empezó el rumor de que se había metido en la relación de Claudia Lizaldi y Germán Bricio, se puso en contacto con su colega conductora para dejarle en claro que era falso, hasta le compartió pantallazos del mensaje de su amiga y de su primera conversación con él conferencista.

“Ingrid, agradezco con todo el corazón que respondieras, me dejas una respuesta muy positiva de dar, bendiciones siempre”, fue lo que le respondió Claudia Lizaldi, no obstante, esta historia que no concuerda con lo que declaró la ex de Germán Bricio la semana pasada en “Venga la Alegría”.