Met Gala 2024: ¿Quién es el modelo al que despidieron y por qué lo hicieron?

Antes de que iniciara la esperada Met Gala, un video se hizo viral en redes sociales que desvió inmediatamente la atención del público, pues, en el mismo se muestra a un modelo de nacionalidad italiana que compartió su experiencia al afirmar que no fue invitado al evento por su excesiva atracción física.

Según lo indicado por el joven que tiene por nombre Eugenio Casnighi, los motivos detrás de su ausencia en esta prestigiosa gala se deben a su apariencia, pues afirma que llama demasiado la atención y que había eclipsado el protagonismo de varias celebridades ante las cámaras.

“He estado trabajando para la Met Gala como modelo y anfitrión en 2022 y 2023, y se suponía que lo haría este año. Me han estado mandando mensajes desde hace un mes sobre mi contratación en esta edición”, indica Casnighi.

Asimismo, también señaló que, a pocos días del evento, decidieron despedirlo por haberse vuelto viral en la celebración de la Met Gala del año 2023. “Es viernes y la Met Gala es el lunes, y hoy me informaron que me despidieron porque me volví viral el año pasado”, explica.

Todo inició luego de que Eugenio Casnighi actuara como anfitrión junto a Kylie Jenner, quien lucía un vestido rojo diseñado por Haider Ackermann para Jean Paul Gaultier y, a pesar de esto, su joven acompañante fue quien atrajo las miradas y acaparó la atención de la prensa con su traje negro.

“Entonces básicamente dijeron, ‘Lo hiciste sobre ti mismo, así que no podemos tenerte trabajando aquí’”, dijo, afirmando que tanto la modelo como otros artistas fueron muy amables con él.

“Siento mucho decepcionarlos a todos, porque he leído muchos comentarios acerca de ella, pero Kylie Jenner es agradable, fue amable conmigo, hablamos poco porque estuve junto a ella toda la noche, me preguntó de dónde era, es agradable, no puedo decir nada malo acerca de ella y luce muy hermosa en la vida real”, finalizó diciendo.