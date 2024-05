María José sufre agresión de hombre en pleno concierto

María José es una de las cantantes más reconocidas en todo México y otros países. La intérprete de ‘Prefiero Ser Su Amante’ sigue complaciendo a sus fans con diversas presentaciones; sin embargo, en las últimas horas se comenzó a popularizar la grabación que muestra el momento en que un fan se acercó a la compositora para abrazarla, mas este la lastimó.

En el clip se aprecia cómo el sujeto logró burlar a la seguridad de la artista para llegar hasta ella. Una vez logrado el objetivo, el sujeto la abrazó y no paró de hablarle al oído. La Josa, como toda una profesional, habló con el supuesto fan e incluso se tomó una foto con él: “¡Ah quiere foto todavía de que me arranca la pela!”.

María José es agredida por un fan en pleno concierto

Los hechos ocurrieron mientras María José participaba en un palenque de la Feria de Santa Rita, en Chihuahua, mas la grabación del clip se popularizó en diversas redes sociales.

“Que poca y que falta de respeto hacia @lajosa por parte de este wey. no se vale, ella merece todo nuestro respeto, es un amor con todos nosotros, siempre es accesible y con una sonrisa, no hay necesidad de hacer esto. Ojalá que no se repita”, “Que si fuera al revés ya habría demanda pero sabemos la clase de ser humano que es Josa siempre linda y esta persona se pasa tanto que la critica y mira y tanto que critica a los fans que lo hacen”, “Cuánta clase de la josa, neta mis respetos a ella… porque dios mío, que admires a alguien no significa que puedas invadir su espacio de esa manera lo peor es que se llaman fans” o “Para mi eso es falta de respeto luego porque se lo v*rguean los de seguridad”, son algunos de los comentarios realizados por diversas fans.