Wendy Guevara le da cachetada con guante blanco a Lolita Cortés en la final de “La Más Draga”

Wendy Guevara se desempeñó como conductora de la final de “La Más Draga”, en la que Lolita Cortés participa como jurado, por lo que se conocieron por primera vez en persona.

Hace un par de semanas, la reconocida jurado de “La Academia” expresó que la influencer era una celebridad y no una artista como ella, cuando se le preguntó lo qué opinaba de su evolución. Su respuesta enojó a muchos usuarios, pues consideraron que su respuesta no tenía relación alguna con la pregunta.

Wendy Guevara & Roberto Carlo. pic.twitter.com/7HyyCGKd9G — La Wendy (@LaWendyGuevara) May 8, 2024

Sin embargo, Wendy Guevara no quiso armar un problema más grande y le dio la razón a Lolita Cortés, quedando como una persona mucho más madura e inteligente emocionalmente.

Wendy Guevara presenta a Lola Cortés como la gran artista que es

“Hablando de chingones y chingonas quiero presentar a una mujer que sí tiene talento que sí está preparada (…) con mucho respeto quiero que pase aquí este jurado que es de las más chingonas la señora Lola Cortés”, fue la presentación que hizo Wendy Guevara de Lola Cortés.

Y cuando la tuvo al lado le dijo: “Oye Lolita, de verdad con mucho respeto, yo te estoy conociendo ahorita, te conozco de la pantalla, de todos lados, pero tengo el honor de conocerte ahorita en persona, y quiero decirte que eres una chingona y me quería hacer pelear con Lolita y no culeros así no son las cosas”.

Por su parte, Lola Cortés solo comentó que se sentía honrada de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, debido a que se identificada como queer y bisexual, declaración que algunos usuarios creen que compartió para reducir el hate que ha recibido.

Por otro lado, Wendy Guevara recibió un homenaje y fue coronada como la máxima reina de La Más Draga, el cual agradeció y volvió a mencionar que era una chica youtuber, que creció en las redes sociales, al igual que sus amigas y que eso siempre lo ha tenido presente, ya que no se cree nada más.