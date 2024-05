Influencer “Pato” Ramírez fue de paseo a Costa Rica y ahora no se quiere ir: Estos son los motivos

El famoso influencer mexicano, Patricio “Pato” Ramírez Cortés, decidió hacer un viaje de paseo a Costa Rica, pero lo que en un principio iba a ser una breve visita se ha transformado en una experiencia que lo ha cautivado por completo.

Según un video publicado en su TikTok, desde su llegada a Costa Rica, Pato Ramírez fue acogido por una familia costarricense que le brindó amor y hospitalidad desde el primer momento.

Esta experiencia inesperada ha sido uno de los principales motivos por los que el influencer ha decidido prolongar su estadía en el país.

Un hogar lejos de casa

La familia tica no solo le ofreció una habitación donde alojarse, sino que también se preocupó por su bienestar y lo ayudó en diversas tareas. Según sus palabras, Pato se ha sentido como en casa gracias a la calidez y el apoyo de esta familia costarricense.

El influencer también manifestó su gratitud hacia la gente de Costa Rica, quienes le han demostrado un cariño inmenso tanto a él como a su perro, Tacho.

Además de la familia que lo acogió, Ramírez ha encontrado apoyo en fotógrafos y emprendedores locales. Estas personas han colaborado con él, ofreciéndole productos y servicios que han enriquecido su experiencia en Costa Rica.

Además, el influencer fue sorprendido por la atención médica gratuita que ha recibido para su perro en hospitales locales. Así mismo lo comentó:

“Hay hospitales que me han brindado la mejor atención para el cuidado de Tacho sin costo alguno y hasta seguidores tan apasionados que al ver que mis botas se rompieron, me escribieron para decirme que me compraron unas nuevas para que nunca me detenga”

“Sin duda, todo ha estado muy rajado y a pesar de que mi brete sea seguir hasta Argentina (en carro) quiero terminar de llenarme de pura vida. No tengo prisa por llegar. El objetivo de este viaje no es el destino, sino lo que sucede en el camino. Cambios, experiencias, crecimiento y aprendizaje”,

“Sentirme presionado, no es parte de la aventura, todo llegará a su determinado tiempo, no trató de controlar mi destino, sino que dejó que las cosas fluyan conforme, se van presentando. Manejar desde México ha sido una locura y no puedo imaginarme lo que aún me hace falta por vivir”, concluyó.