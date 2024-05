RM de BTS estrena el sencillo “Come Back to Me”

El pasado 11 de diciembre de 2023, Kim Nam-joon mejor conocido como RM, líder del grupo de k-pop BTS, se enlistó al Servicio Militar en Corea del Sur, por lo que estará de regreso hasta junio de 2025, pero en lo que ese momento llega, el idol de 29 años de edad, sorprendió a su fandom, ARMY, con el anuncio del lanzamiento de su segundo álbum en solitario titulado “Right Place, Wrong Person”.

Cabe destacar que el segundo material discográfico de RM llega dos años después del lanzamiento de su primer álbum en solitario al cual llamó ‘Indigo’ y fue estrenado en diciembre de 2022, dicho disco incluye el sencillo “Wild Flower” en colaboración con la cantante surcoreana youjeen.

RM de BTS regresa con su segundo álbum “Right Place, Wrong Person”

Fue el viernes 26 de abril (Horario de Corea del Sur), cuando todas las redes sociales de BTS compartieron un comunicado oficial donde dieron a conocer que el próximo viernes 24 de mayo, RM estrenará su segundo material como solista titulado “Right Place, Wrong Person”.

“Hola esto es BIGHIT MUSIC. Nos complace anunciar el lanzamiento de ‘Right Place, Wrong Person’, el segundo álbum en solitario del miembro de BTS, RM. ‘Right Place, Wrong Person’ es un álbum de 11 pistas que captura algunas de las emociones universales que todos experimentamos en algún momento de la vida, como la sensación de ser un extraño que no encaja”.

“El álbum pertenece al género alternativo y cuenta con un sonido rico junto con letras francas y honestas. Se agradecería mucho su anticipación y apoyo a RM y su segundo álbum en solitario, ‘Right Place, Wrong Person’. Gracias”, se lee en un comunicado oficial compartido en Weverse.

Por otro lado, este lanzamiento se da meses después de que RM abriera un segunda cuenta en Instagram llamada @rpwprpwprpwp donde el cantante, compositor y productor compartió una serie de fotografías en el estudio, con lo que se dieron inicio a las especulaciones al estreno de su segundo material en solitario.

RM de BTS estrena el sencillo “Come Back to Me”

Y llegó el viernes 10 de mayo y con esto, RM de BTS estrenó el sencillo o single “Come Back to Me”, el cual vino acompañado de un video musical oficial y marca el primer lanzamiento de su segundo álbum en solitario ‘Right Place, Wrong Person’, el cual verá la luz el 24 de mayo.