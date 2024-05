Raúl Araiza es criticado por video de caída de Tania Rincón

En los últimos días, Tania Rincón ha sido muy mencionada en redes sociales luego de haber tenido una aparatosa caída en pleno programa en Vivo, lo cual ocurrió mientras la conductora competía con sus compañeros por ver quién podía soplar más vasos de plástico sobre una mesa, lo más lejos posible, pero al subirse, la tabla se fue abajo y ella cayó sobre sus rodillas.

Finalmente, gracias al reflejo de la famosa, el incidente no pasó a mayores, logrando levantarse nuevamente en medio de risas, mientras que su compañero, Raúl Araiza, le ayudaba.

Sin embargo, a pesar de la acción que tuvo el conductor, los usuarios en redes sociales se fueron en su contra, ya que afirman que este “tocó” a su compañera.

Usuarios en redes sociales se van en contra de Raúl Araiza

Luego de que Tania Rincón tuviera un incidente en el set del Programa HOY, Raúl Araiza intentó ayudarla a levantarse, acción que los internautas criticaron en redes sociales, ya que afirman que aprovechó el momento para “tocar” a su compañera de trabajo.

Justo en la sección de comentarios de las publicaciones que se realizaron en redes sociales, se puede ver la opinión de los seguidores del programa, indicando que el conductor habría tocado a su compañera justo antes de que la mesa se rompiera.

No obstante, todo parece indicar que su intensión no fue tocarla de manera indebida, sino ayudarla para que su vestido no subiera.

“¡Esa mano, señor árbitro!”

“Pensé que se referían a la mano del Araiza”.

“Nadie, nadie vio el golpe sino la MANO”.

“Siento que la mano de Araiza influyó en la caída”.

“¿La mano del Araiza donde andaba? ¡La carita que pone al caerse de la mesa!”.

“Cierto, la mano hizo que ella apretara y por eso se cayó”.

“El wey aprovechándose del momento”.