¿Vanessa Guzmán regresa a las telenovelas? Esto sabemos

Vanessa Guzmán se ha mantenido un poco alejada de las telenovelas con el objetivo de concentrarse en su carrera como fisicoculturista e incluso ha destacado en varios eventos como el Fitness Awards realizado el pasado 5 de mayo, donde tuvo la oportunidad de ser la conductora oficial.

Sin embargo, a pesar de todo esto, la famosa podría llegar a cambiar de parecer y regresar a las pantallas muy pronto para continuar en el mundo de la actuación.

Sucede que, durante un encuentro con los medios de comunicación, la famosa dejó abierta la posibilidad de volver a la televisión para protagonizar alguna telenovela, ya que, tal como indicó, siempre tendrá como prioridad su carrera como actriz.

“Visitar, platicar, a ver, ojalá que muy pronto tengamos buenas noticias. Siempre mi carrera como actriz va a ser mi prioridad y, obviamente, como siempre he declarado, no me he retirado. Simplemente, hemos estado un poquito más al margen, pendiente de un buen proyecto que me haga regresar y volver”, afirmó la famosa a la prensa.

Por otro lado, Guzmán aprovechó el momento para dar un contundente mensaje a aquellas personas que han dejado algunos comentaros negativos sobre su cuerpo tras haber decidido dedicarse al fisicoculturismo.

“Uno, no le vas a dar gusto a nadie, pero, como lo dije, mis sueños, mis ilusiones y mis metas, son mías. No me baso en el qué dirán, no me baso, ni marcan la persona que soy”.

Asimismo, la actriz dio gracias a todas esas personas que la han apoyado en cualquiera de los ámbitos que se ha destacado y también a los haters porque la han hecho una mujer más fuerte.

“Al público me conoce y, al contrario, les tengo que agradecer a todas las personas que me han apoyado y a los que no me han apoyado y me han criticado, les agradezco el doble porque me han hecho mucho más fuerte, me hacen invencible y me hacen verdaderamente darme cuenta de que puedo seguir adelante y seguir trabajando con lo mío. Quiere decir que lo estoy haciendo bien”, finalizó.