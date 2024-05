Esta fue la respuesta de Shakira a piropo realizado por Tom Cruise

Desde su mediática separación con Gerard Piqué, la cantante colombiana, Shakira, ha sido protagonista de múltiples rumores amorosos con otras figuras del entretenimiento.

Una de esas fue con Tom Cruise, con quien fue visto el año pasado en una carrera de la Fórmula 1 celebrado en Miami.

En ese momento, durante el programa Despierta América, al actor le preguntaron sobre la cantante colombiana y el encuentro que tuvo con ella en la Fórmula 1. “Estuviste en Miami con Shakira”, le dijo la periodista al actor, a lo que él respondió afirmativamente y ella le preguntó: “¿Sus caderas no mienten?”.

“No, sus caderas no mienten. No lo hacen”, dijo Tom Cruise en medio de risas.

Respuesta de Shakira

Casi un año después, la intérprete colombiana, aprovechó su paso por la alfombra roja de la Met Gala 2024 para responder al protagonista de Misión Imposible.

“¿Qué opinas de lo que me dijo Tom Cruise? De que tus caderas no mienten”, le preguntó la periodista a la barranquillera, quien reaccionó bastante sorprendida ante las declaraciones porque no sabía lo que había dicho.

“Tiene razón, son las caderas más honestas que hay”, dijo en medio de la risa Shakira.

Amo ver a @Shakira reaccionar, cuando le dicen ¡Que viva Colombia! y ella ¡Qué Viva! 🇨🇴🎉, además de reaccionar al comentario de Tom Cruise y decir que sus caderas no mienten y ella “son las caderas más honestas” 😅, explica su vestido que es una rosa, además de los niños en casa pic.twitter.com/Rn4hw8gGiv — Andrés Guillén 🐺💎🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) May 9, 2024

Reacción en redes sociales

