Joven aplasta a niña por grabar video para TikTok

TikTok es una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este sitio para disfrutar de las grabaciones de corta duración que acaban por sumar muchas reproducciones. Algunos jóvenes comparten constantes clips con la finalidad de viralizarse, pero ¿Hay algún peligro por hacer videos?

Si bien existen un gran número de notas que narran los accidentes que se han generado por realizar tiktoks, en las últimas horas se comenzó a popularizar el momento en que un par de amigas vivieron un terrible accidente al querer documentar un bonito recuerdo.

En las imágenes, de solo 7 segundos, se ve cómo las involucradas intentaron realizar una transición, popular en el sitio, para después salir en un parque; lamentablemente a la hora de caminar hacia atrás, una de las mujeres chocó con el carrito de una niña que caminaba por el lugar.

La grabación finaliza con una de las amigas en el suelo, mas no se nota alguna lesión en la infante. Hasta el momento, el video de los hechos suma más de 17 millones de reproducciones, donde se pueden leer comentarios como “creyeron que les iba a salir bien, pero les salió legendario”, “Estaba teniendo un domingo horrible y me hicieron llorar de la risa JAJAJAJA”, “lo que me preocupa es qué vio la niña xd” o “la niña: ‘chale no me dejaron conducir en paz y yo que iba bien feliz’”.