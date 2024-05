Christian Chávez ignora mensaje que Anahí le envió en Twitter ¿Dejó de seguirla?

El mensaje de felicitación que Anahí le envió a su ex mánager Guillermo Rosas sigue generando polémica. La cantante decidió felicitar por medio de sus historias de Instagram a su amigo con un mensaje que decía “En mi libro de vida no hay espacio para el rencor”.

Dicho mensaje no fue bien visto por los seguidores de RBD quienes de inmediato le hicieron saber a Anahí que lo que había hecho fue un acto desleal hacia el resto del grupo quienes mantienen dificultades para cobrar los conciertos que realizaron en México, Colombia y Brasil.

Fue el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante quien aseguró en su programa de televisión que Christian Chávez había traicionado a Anahí después de que esta lo apoyara como a un hijo.

Sin embargo el conductor nunca explicó a qué se refería con su fuerte acusación. Aunque Anahí y su esposo Manuel Velasco mantienen una relación cercana con el periodista, la cantante utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para desmentirlo, asegurando que entre ella y Christian no existen diferencias como asegura el comunicador:

“@christiancha y yo siempre hemos tenido solo amor el uno para el otro. Y eso en esta vida no va a cambiar. Por favor no hagamos más historias donde no las hay”, le pide la cantante al titular de “De primera mano”.

Aquí vamos , @christiancha y yo siempre hemos tenido solo amor el uno para el otro.

Y eso en esta vida no va a cambiar.

Porfavor no hagamos más historias donde no las hay.

🫶 — Anahi (@Anahi) May 8, 2024

RBD no la respalda

Aunque el tuit de Anahí buscaba demostrar que entre ella y su colega no hay rencillas, el mensaje en el que arrobó a Christian y que fue publicado hace 4 días no recibió respuesta de su compañero, ni mucho menos un “like” o “retuit”.

La publicación simplemente ha sido ignorada por Chávez al igual que por el resto de los integrantes de RBD, quienes no replicaron de ninguna manera el mensaje de su compañera.

La situación se torna más hostil si tomamos en cuenta que Dulce María (también integrante del grupo) publicó un mensaje el mismo día que Anahí (7 de mayo) para saludar a sus seguidores, el cual fue correspondido por Cristian con un “like”, siendo la última publicación a la que el artista reaccionó.

Hola mis Guerreros ! Los extraño mucho 🥹 siempre los leo y son parte de mi … que les parece si me mandan una foto donde salgamos juntos para recordarlos o conocerlos mejor !! Y me dicen de donde son 😍🤗❤️ — Dulce Maria (@DulceMaria) May 7, 2024

Aunque dichas pruebas comprobarían que hay un rompimiento eminente entre ellos, hasta este momento Cristian todavía sigue a Anahí en las redes sociales así como el resto de sus compañeros. En Publimetro te informaremos si esto llegara a cambiar en los próximos días.