WINWIN no participará en el comeback de WayV con su quinto mini álbum ‘Give Me That’

El pasado jueves 9 de mayo, la agencia de entretenimiento SM Entertainment, mediante un comunicado oficial reveló que el cantante, rapero, bailarín, actor y modelo chino de 26 años de edad, Dong Sicheng mejor conocido como WINWIN, no participará en el próximo comeback de WayV programado para el mes de junio.

WayV es un grupo masculino chino conformado por KUN, WINWIN, TEN, HENDERY, XIAOJUN y YANGYANG y que está bajo LABEL V, una subsidiaria de SM Entertainment e hicieron su debut en 2019 con el mini álbum o EP, ‘The Vision’, el cual incluye los temas, “Regular”, “Come Back” y “Dream Launch”. WayV también es la unidad china del grupo NCT y la cuarta subunidad del mismo.

WayV. / Foto: SM Entertainment / Label V

WINWIN no participará en ‘Give Me That’, el quinto mini álbum de WayV

Por medio de un comunicado oficial emitido por SM Entertainment, se dio a conocer que WINWIN no participará en ‘Give Me That’, el quinto mini álbum de Way V, “Hola, Deseamos informarles sobre la participación de WINWIN en las próximas actividades de WayV. Debido a sus compromisos con el calendario de filmación de un drama en China, WINWIN lamentablemente no podrá unirse a WayV para el nuevo álbum cuyo lanzamiento está previsto para junio”.

“Entendemos que esta noticia podría ser decepcionante para los fanáticos que esperan con ansias el regreso de WayV. Solicitamos sinceramente su comprensión y apoyo. Esperamos que continúes mostrando tu entusiasmo y cálido apoyo a WayV ya que regresarán pronto con nueva música y presentaciones. Gracias por su continuo amor y apoyo”, se lee en el comunicado oficial.

¿Cuándo se estrena ‘Give Me That’, el quinto mini álbum de WayV?

‘Give Me That’, el quinto mini álbum de WayV será estrenado el próximo lunes 3 de junio y llega casi ocho meses después del lanzamiento de su último álbum titulado ‘On My Youth’, lanzado en noviembre de 2023 y que cuenta con 10 temas en total, entre ellos, el sencillo o single principal “On My Youth”, al igual que su versión en inglés.