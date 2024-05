Patricio Cabezut no podrá salir del país ¡Fue vinculado a proceso por supuesto abuso!

LAS MEDIDAS CAUTELARES VS PATRICIO CABEZUT

El juez del @PJCDMX q lo vinculo a proceso le ordenó q:

-No puede salir del país

-Tiene q acudir a firmar una vez al mes

-No puede acercarse a las víctimas

Sus abogados buscaron minimizar las pruebas de @FiscaliaCDMX

No lo lograron… pic.twitter.com/fKHp0kjWfK