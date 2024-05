Kendall Peña y Daaz crean ‘Difícil De Amar’, la canción ideal para dedicar a los tóxicos

Terminar una relación amorosa es, para muchas personas, uno de los momentos más complicados. Pese a los constantes consejos de los amigos o seres queridos, el tiempo es uno de los factores más importantes para sanar el corazón. Asimismo, algunos despechados escuchan canciones que abordan temas relacionados a la emoción del momento, tal como el nuevo sencillo de Kendall Peña en colaboración con Daaz titulado ‘Difícil De Amar’.

En palabras del mismo Peña, esta canción es refrescante para su álbum, además es una colaboración que le alegró muchísimo ya que se hizo desde cero: “A mí me gusta más sentarnos en el estudio con un productor específico a trabajarla de cero; estoy más acostumbrado a eso, igual me gusta conocer a la persona con la que voy a trabajar, mínimo hablar cara a cara y ya después ver si vibramos en el estudio” explicó Daaz.

Pese a ser una colaboración que era una hoja en blanco, Kendall ya tenía el nombre y a Daaz le agradó: “Es la primera vez que hago una canción y está una persona presente para escribir. Yo siempre estoy en mi cuarto encerrado y me da pena dar las ideas y que alguien diga: ‘no, está mal’, pero creo que fluyó bastante y cada quien aportó lo suyo.

Para las personas que disfrutaron el dúo que creó esta “letra triste con música feliz”, Peña confesó que “Estoy muy contento, en cualquier momento que también Daaz quiera algo para su proyecto, yo estoy encantado de hacerlo realidad. Siento que estoy muy abierto a experimentar y eso es algo que no me había planteado, vengo haciendo canciones bastante similares con el sonido y creo que el hecho de hacer canciones así me expande un poco la mente”.

Kendall Peña es, hoy por hoy, uno de los autores que impulsa la redefinición del pop en español: gracias a una sensibilidad particular para construir letras llenas de emoción adolescente, así como una maestría absoluta para mezclar géneros y estilos.

El video que acompaña este lanzamiento no podía quedarse atrás en términos de ambición creativa: a lo largo de la pieza, observamos a Kendall y Daaz, acompañados por otros personajes, vivir la angustia de los primeros desamores importantes en nuestra vida, es decir, aquellos que ocurren circa la preparatoria o universidad: las cicatrices iniciales que marcarán nuestro corazón hacia el futuro.