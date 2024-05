Yahir descarta una pronta reconciliación con su hijo Tristán

Recientemente, Yahir habló con la prensa acerca de lo que se comenta sobre los famosos en los medios y tocó un tema sumamente delicado para él, como es la relación con su hijo Tristán.

El exacadémico dijo que, con las redes sociales, los rumores sobre las celebridades se esparcen mucho más rápido, sin embargo, se la pasa tanto tiempo trabajando que su tiempo libre lo dedica exclusivamente a compartir con su familia.

Es por eso que a Yahir ya no le importa lo que digan sobre él, en especial, porque con el tiempo se ha fortalecido mentalmente y ya no se toma tan a pecho las especulaciones.

Yahir tiene la esperanza que, en algún punto de su vida, él y su hijo Tristán vuelvan a compaginar

Yahir confesó que no ha visto las entrevistas que ha realizado Tristán últimamente en los medios, pero cree que su hijo tiene derecho de expresarse y decir lo que quiera.

Tristán, hijo de Yahir, envía contundente mensaje a su padre: El joven aseguró que a su padre le falta inteligencia emocional. https://t.co/OLSMiPpkq9 pic.twitter.com/MtPMo3nLrE — Uniradio México (@uniradiomexico) May 14, 2024

“Mi hijo que diga lo que él siente, lo que él quiere decir que lo diga, yo tengo también mi parte. Yo dije que no iba a hablar más de ese tema. Ha sido un tema muy doloroso. La gente no lo entiende, la gente cree que lo sabe, pero no lo sabe”, expresó el cantante.

Y agregó: “Yo tampoco estoy aquí para hablar mal de mi hijo, al contrario, desearle puras cosas buenas, puras cosas fregonas, que le vaya increíble. En este momento de la vida no podemos compaginar, o sea, no podemos estar juntos, ni modo así pasa”.

#Yahir NO cree que pueda haber una pronta RECONCILIACIÓN con su hijo #Tristán, considera que no comparten los mismos valores #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/ETfPmo52rl — De Primera Mano (@deprimeramano) May 13, 2024

Yahir explicó que hay cosas que quiere que su hijo haga y Tristán quiere que haga cosas que él no puede ceder, ya que tienen valores diferentes. No obstante, tiene la esperanza de que en el futuro puedan volver a coincidir y tener una mejor relación.