Yanet García revela si muestra desnudo en su cuenta de OnlyFans: “Tengo una carrera que cuidar”

La influencer mexicana, Yanet García, ha decidido abordar las preguntas persistentes acerca de si muestra desnudos en su cuenta de OnlyFans.

A lo largo de su carrera, Yanet ha acumulado una gran cantidad de seguidores en Instagram y ha sido objeto de críticas por la naturaleza de su contenido, siendo acusada de no mostrarse al natural. Ante estas críticas, la modelo ha decidido compartir su perspectiva sobre el tema en la dinámica de responder preguntas por las stories de Instagram.

En una de sus respuestas dejó en claro: “Tengo una carrera que cuidar como presentadora de televisión y como actriz. No tengo nada en contra de las personas que lo hacen, pero en mi caso, no es algo que quiera. Me gusta usar Onlyfans para conectar con mi comunidad, con mis fans, conocerlos más de cerca y compartir contenido exclusivo con ellos, es nuestro mundo”.

Yanet García (Captura)

¿Qué tipo de contenido ofrece?

El perfil de OnlyFans de García ofrece a sus seguidores un contenido más exclusivo y personalizado en comparación con sus otras redes sociales, sin embargo, no contiene desnudos explícitos.

Esto puede parecer extraño para algunos seguidores, ya que esta plataforma es comúnmente usada para vender contenido erótico por suscripción.

El sitio fue creado en 2016 por el emprendedor británico Tim Stokely y ganó popularidad en los últimos años, especialmente entre influencers, modelos, y artistas.

En “OF”, los creadores pueden vender una amplia variedad de contenido, esto incluye fotografías, videos, transmisiones en vivo, chats privados y más.

Aunque algunos perfiles son gratis, los suscriptores pagan una tarifa para acceder al contenido exclusivo y mantener una conexión más cercana con sus creadores favoritos.

A pesar de su uso actual, se dice que el sitio fue inicialmente pensado y diseñado para compartir contenido como: detrás de escenas de artistas y modelos, demos y canciones inéditas, e incluso simples vlogs de influencers y celebridades.

En este caso, Yanet explicó que prefiere usar esta plataforma de la manera menos ‘’erótica’'.