Yuri no soporta a la novia de Cristian Castro: “Es una mujer controladora”

No la soporta

Yuri no soporta a Mariela Sánchez

Dicen que “las rubias y los niños dicen siempre la verdad. La realidad es que ese dicho no existe pero deberían implementarlo en honor a la cantante veracruzana Yuri. Y es que la intérprete de “La maldita primavera” fue cuestionada por el programa de televisión “Ventaneando” acerca del regreso de Cristian Castro con su novia argentina Mariela Sánchez y las honestas respuestas de la jarocha nos dejaron patidifusos.

La güera pudo elegir el camino de la cordialidad, de lo políticamente correcto o la hipocresía pero Yuri decidió hablar sin filtros y ya que le preguntaron su humilde opinión, no se guardó nada a la hora de hablar de la empresaria argentina a quien calificó como una mujer controladora.

¡No tienes llenadera!

La cantante comenzó la entrevista con Linet Puente diciendo que ella se enteró de la noticia porque un fan le dijo “prepárate”, refiriéndose a que tendrá que volver a convivir con ella; a lo que la cantante le dijo a Cristian a través de las cámaras de Ventaneando que no tiene llenadera.

Tal vez algunos podrán decir que a la cantante qué más le da lo que Cristian Castro haga con su vida privada, pero dichas decisiones repercuten en los shows que ambos realizan junto y Cristian nada más no se concentra cuando anda de ojo alegre “Cuando está la susodicha o la novia en turno ahí como que no hacemos clic”, se sinceró la cantante.

Sin embargo comentó la actitud de Cristian es distinta cuando esta soltero y se vuelve más dicharachero con ella en los camerinos “Cuando no tiene novia, (es) divino, echa chiste como el papá”. ¿Estará celosa de la novia de Cristian?

Se andaba queriendo meter en la gira

Yuri terminó la exclusiva con Ventaneando diciendo que le pide a Dios que la gira pueda continuar, ya que debido al éxito existen planeas para hacer 20 conciertos mas. Además reveló que la novia de Cristian se andaba queriendo meter en los asuntos profesionales del cantante, cosa que al parecer la intérprete con casi 50 años de trayectoria, no vio con buenos ojos.

Por último, la artista quien ya se había referido a Mariela como la “susodicha” o la “novia en turno”, no se lo pensó dos veces a la hora de describir Mariela como una controladora, a diferencia de Ingrid Wagner quien de acuerdo con Yuri ella sí era linda: “(Mariela) es una mujer colérica, mujer fuerte, controladora; la otra chica que estuvo también me cayó muy bien, muy linda, más relajada, ella no se metía en nada”.

Será en los próximos días cuando los artistas retomen sus conciertos juntos para ver si él o su novia responden a las fuertes pero sinceras declaraciones de Yuri.