A Danna le pasa lo mismo que a Eiza González, en ocasiones no siente el amor del público mexicano

En la Met Gala 2024, Eiza González realizó una sorprendente declaración y es que no se sentía querida por las personas de su país, sentimiento que comparte Danna.

“A veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí y de representar a mi gente”, expresó la actriz en uno de los eventos de moda más importantes de Hollywood.

te amo Eiza González pic.twitter.com/2YuUyuAvTm — andry (top 0.1% of popstars) (@andryiglesias) May 8, 2024

Esa declaración no tardó en hacerse viral y muchas personas concordaron con Eiza González, pues en sus redes sociales suele recibir muchos comentarios negativos, en especial después de haber hecho una entrevista donde se notó que ha perdido un poco el acento.

Danna a veces siente que el público mexicano no la quiere

En días recientes, Danna realizó una entrevista y comentó que concuerda con las declaraciones que emitió Eiza González en la Met Gala de este año, pues también le ha tocado recibir mucho hate.

abro hilo de danna y eiza gonzález apoyándose una a la otra a lo largo de sus carreras 🤍



DANNA MERECE RESPETO

EIZA MERECE RESPETO pic.twitter.com/JlHIg3kpUc — ★ dali ¹ ¹¹ (@delilahstaylor) April 20, 2024

“Yo la apoyo muchísimo (a Eiza González) con esa opinión, también”, dijo la intérprete de “Mala fama” y agregó: “Pues yo creo que sí, a veces [me he sentido igual], pero… y yo tengo mucho público que me ama y que me quiere, y nada”.

Por lo que Danna agradece tener una fanaticada fiel que siempre le demuestra su cariño a pesar de las burlas, críticas y comentarios de odio que recibe, sobre todo desde hace semanas en las que declaró preferir a España que a México.

"los medios siempre hablamos de su éxito" JAJAJAJAJA pero si son los primeros en hacer notas en dónde la dejan en mal, en especial el jot0 de negro que le ha tirado varias veces a Danna.

Te amo Wendy, la única de ahí que la ha apoyado siempre pic.twitter.com/Ga6kZ1ybqE — brisa★ (@dannasatari) May 15, 2024

La cantante comentó sobre ese tema que la gente malinterpretó su respuesta, pues no saben por qué eligió al país europeo sobre el suyo, no obstante, ha comprendido que les resultaba más fácil odiar.

Danna también aprovechó para enviarle un mensaje a su colega y compatriota Eiza González: “Que la amo y se veía preciosa”.